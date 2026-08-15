🎥 Fadel Gobitaka (ex-Standard, RAAL, Liège) s'offre un but d'anthologie pour ses débuts dans son nouveau club

Un premier ballon, une superbe reprise de volée dans la lucarne : Fadel Gobitaka donne un exemple de comment réussir ses débuts dans son nouveau club. Cela se passe à l'US Thionville Lusitanos, en Ligue 3 française, et c'est absolument somptueux.

Passé par le centre de formation du Standard, par Roda aux Pays-Bas et Differdange au Luxembourg, Fadel Gobitaka a quitté la Belgique cet été pour rejoindre la France et sa nouvelle Ligue 3, après avoir évolué sous les couleurs de la RAAL La Louvière pendant quatre saisons et sous celles du RFC Liège pendant une saison à son premier retour sur notre territoire.

Au troisième échelon du football français, l'ailier gauche de 28 ans s'est engagé avec le club de l'US Thionville Lusitanos et disputait son premier match ce vendredi soir après être resté sur le banc à Aubagne lors de la première journée.

Monté au jeu à une demi-heure du terme, Fadel Gobitaka n'a eu besoin que de très, très peu de temps pour renverser une nouvelle fois une rencontre déjà spectaculaire (le tableau d'affichage indiquait le score de 2-2 à son entrée sur la pelouse).

La reprise somptueuse de Fadel Gobitaka pour sa première en Ligue 3

Une poignée de secondes à peine après ses premières foulées, Gobitaka s'est retrouvé au deuxième poteau pour reprendre un centre, qu'il a propulsé dans la lucarne du portier de Caen qui avait plus de chances, sur cette action, de s'occasionner une fracture de la main plutôt que de dégager le ballon en s'interposant.

Une vraie belle "patate", comme on dit chez nous, qui a permis à Thionville de prendre l'avantage (3-2) alors que Caen menait 0-2 dès la 16e minute après une entame catastrophique des locaux. La rencontre a alors tourné pour de bon et le club situé entre Metz et le Luxembourg, grâce aussi à un lob des 45 mètres de Karim Bouhmidi, s'est imposé 4-3 après la réduction du score caennaise dans les dernières minutes. Quand on conseille à un nouveau joueur de soigner ses débuts, Fadel Gobitaka n'a pas fait dans la dentelle.



