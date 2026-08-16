"Quand la proposition est arrivée..." : déjà décisif à l'Union, Hervé Koffi raconte son retour en Pro League

Hervé Koffi a disputé hier son premier match pour le compte de l'Union Saint-Gilloise contre Zulte Waregem. Il s'y est déjà montré décisif avec deux arrêts importants. L'ancien gardien de Charleroi revient à notre micro sur son retour presque gagnant en Pro League.

David Hubert s'était montré clair il y a une semaine : Vic Chambaere serait encore aligné contre Westerlo et Bodo. Ensuite, les cartes seraient rebattues avec l'arrivée d'Hervé Koffi, prêté par Lens. De fait, le portier burkinabé était présent pour la première fois entre les perches.

Contre Zulte Waregem, il s'est déjà montré à son avantage, avec deux arrêts importants en l'espace de dix minutes en première mi-temps, dont un face-à-face remporté face à Tobias Hedl (photo). Koffi a déjà montré au Parc Duden son style félin, avec également quelques sorties assurées dans le trafic aérien.

Koffi doit apporter son expérience et ses réflexes à l'Union

"Je dédie ce match à mes nouveaux coéquipiers. J'aurais bien aimé qu'il se termine par une victoire, ça montre qu'on doit continuer à travailler. C'est mon rôle de laisser l'équipe dans le match, ça a été le cas aujourd'hui, on a poussé pour aller chercher la victoire, sans être assez décisif", nous explique-t-il.

"Il faut se dire que Zulte Waregem a fait un bon match. Ils ont battu Genk lors de la première journée. Nous, on sort de cette élimination en Ligue des Champions. On n'a pas encore totalement digéré ça. On a essayé de surmonter tout cela", poursuit-il.

Une première rassurante...malgré une frayeur sur corner

Pourtant, l'ancien Carolo a vécu un moment plus tendu lorsque Zulte Waregem a profité d'une sortie moins autoritaire sur corner pour ouvrir le score. Mais le but a immédiatement été annulé pour une faute offensive. Un verdict qui fait enrager le Essevee mais que Koffi trouve tout simplement normal.





😬 | Jakob Kiilerich lijkt de openingstreffer te maken, maar scheidsrechter Lothar D’Hondt had al gefloten voor een overtreding voordat de bal binnenging. 🖥️👀 #USGZWA pic.twitter.com/Ztnzjpo1U1 — DAZN België (@DAZN_BENL) August 15, 2026

"Il y avait vraiment une faute sur moi. On avait travaillé ça dans la semaine, on a vu que leur attaquant (Ementa) avait tendance à bloquer le gardien sur les phases arrêtées, on avait été prévenus lors des séances vidéo", explique-t-il.

Premier match, première clean sheet

"C'est ce qu'il a fait et l'arbitre a sifflé une faute. J'essayais de reculer pour prendre le ballon, mais il m'a bloqué. Il l'avait déjà fait deux ou trois fois. Avant même que le ballon ne rentre dans le but, je savais qu'il y avait une faute offensive de sa part, je n'étais pas inquiet", poursuit Koffi avec son sourire habituel.

Du haut de ses 29 ans, il est appelé à vivre les plus belles saison de sa carrière et le fera donc en Pro League, après s'y être déjà illustré avec Mouscron et Charleroi. "Je suis revenu en Belgique parce que le projet de l'Union me plaisait bien. C'est un grand club, je voulais jouer une compétition européenne, je me suis tout de suite montré ouvert quand la proposition est arrivée", conclut celui qui dispose encore de deux ans de contrat à Lens, mais pour qui l'Union a négocié une option d'achat.