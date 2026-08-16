"À quoi pensais-je? Je ne devrais pas le dire à la télé" : un entraîneur de Pro League déjà sous pression

Genk est revenu de loin contre Westerlo. Le capitaine Bryan Heynen et l'entraîneur Jess Thorup avaient déjà les oreilles qui sifflent, ils savourent cette victoire, qu'ils veulent fondatrice pour la saison du Racing.

Contre l'Union, Westerlo avait mené grâce à ce but de Norman Bassette, avant d'en prendre cinq dans le buffet. Cette fois, les Campinois ont eu deux buts d'avance, mais cela n'a pas été suffisant.

Genk n'en menait toutefois pas large : "À quoi pensais-je après ce 0-2 ? Je ne devrais probablement pas le dire à la télé", rigole après coup Jess Thorup au micro de DAZN. "Il était clair que je n'étais pas content au début. Notre défense était bien trop faible et nous les avons laissé marquer trop facilement".

Le Racing a eu chaud, son entraîneur aussi

Après la défaite du week-end dernier à Zulte Waregem, commencer par un 0 sur 6 aurait été assez malvenu pour une équipe qui veut retrouver le haut du tableau après avoir manqué le top 6 puis l'Europe ces derniers mois.

"Oublions vite ce début de match. Nous avons réussi à renverser la situation et j'en suis très heureux. Je suis extrêmement satisfait de la réaction de mes joueurs. Ils ont fait preuve de résilience, ils n'ont jamais baissé les bras et ont réussi à inverser la tendance", poursuit Thorup.

Beaucoup d'attentes autour de l'équipe

Les joueurs du Racing commencent à se faire à ses principes. L'entraîneur danois est notamment prêt à laisser de côté la possession. "Je sais que beaucoup d'entraîneurs partent du principe que les chances de gagner augmentent lorsqu'on a la possession du ballon. Je m'intéresse davantage à ce que nous faisons nous-mêmes avec le ballon. Je ne veux pas trop de ballons latéraux. C'est le rythme qui doit s'accélérer".





De son côté, Bryan Heynen reconnaissait que le groupe était déjà sous pression après ce faut départ de samedi dernier : "Il y a eu beaucoup de critiques cette semaine. Toute l'équipe mérite des félicitations aujourd'hui pour la force mentale dont nous avons fait preuve". De la force mentale, il en faudra également samedi prochain pour le déplacement à l'Antwerp, seule équipe avec le Club de Bruges à avoir réussi un 6 sur 6.