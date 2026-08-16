L'un des promus va frapper fort et attirer un joueur de l'Ajax Amsterdam

Lommel espère bien rester en D1A, après être monté au sein de l'élite via les Promotion Playoffs pour la première fois de l'ère City Football Group. Pour y parvenir, les Limbourgeois seraient proches d'attirer un joueur de l'Ajax Amsterdam.

Lommel n'a pas manqué ses débuts en Jupiler Pro League, décrochant un bon partage face à Saint-Trond. Et les promus veulent désormais encore se renforcer pour continuer sur leur lancée, et se maintenir sans trop de difficulté en D1A.

Pour ce faire, selon les informations du Telegraaf, le club membre du City Football Group pourrait frapper fort. Le Lommel SK devrait en effet accueillir en prêt un jeune attaquant de l'Ajax Amsterdam, Don-Angelo Konadu (20 ans).

Un grand talent néerlandais prêté à Lommel

Konadu fait face à une forte concurrence à l'Ajax Amsterdam avec notamment l'arrivée de l'ancien attaquant du KRC Genk, Tolu Arokodare, ou encore de l'attaquant brésilien Marcos Leonardo en provenance de Al-Hilal. L'ancien d'Anderlecht Kasper Dolberg, lui aussi, est poussé vers la sortie et devra probablement quitter l'Ajax en cette fin de mercato estival.

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💰vertrek spits zou weer salarisbesparing van 7 ton betekenen.

🧹 Technisch directeur #Cruijff maakt vorderingen bij het verkleinen van de selectie. https://t.co/yW4M6Pebho — Mike Verweij (@MikeVerweij) August 15, 2026

Don-Angelo Konadu est considéré comme un grand talent ajacide. International néerlandais U21, il a déjà disputé 17 matchs avec l'équipe A, pour un but inscrit. La saison passée, il était cependant le plus souvent aligné avec l'équipe réserve, en D2 néerlandaise.



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L'Ajax Amsterdam est dirigé depuis peu par le fils de Johan Cruyff, Jordi Cruyff, dont l'objectif est de ramener le club au sommet du football néerlandais. La vente à venir de Mika Godts, qui devrait rapporter plus de 55 millions d'euros au club amstellodamois, pourrait permettre de faire des investissements majeurs.

Du côté de Lommel, l'arrivée d'un talent comme Konadu prouve bien que le City Football Group veut maintenir le club en Jupiler Pro League, après plusieurs années sans réussir à être promu. Le noyau limbourgeois compte également un grand talent norvégien, Sverre Nypan, prêté par Manchester City et évalué à 13 millions d'euros.