Anderlecht attendu de pied ferme par deux de ses anciens : "Je veux aussi marquer en D1A"

Pour sa première de la saison, le Freethiel va savourer son retrour en première division avec une belle affiche. Des retrouvailles pour lesquelles l'ancien Mauve Bruno Godeau se montre particulièrement déterminé.

Après avoir manqué la montée malgré son statut de favori, Beveren a validé son retour en D1A à l'issue d'une saison historique, bouclée sans la moindre défaite. Pour leur premier match parmi l'élite, les Waeslandiens a mené la vie dure à l'Antwerp, ouvrant le score à la demi-heure, mais ont dû s'avouer vaincus par les deux buts de Michael Frey en seconde mi-temps.

"Il y a une grande différence, surtout en matière d'intensité. C'est bien d'avoir pu maintenir cette intensité pendant une heure ; maintenant, il faut la maintenir pendant 90 minutes", note Bruno Godeau dans Het Laatste Nieuws.

Au sommet de son art à 34 ans

Le défenseur central a inscrit quatre buts en Challenger Pro League la saison dernière. Auparavant, il n'en avait marqué que sept au cours de sa carrière. "La différence de niveau a certainement joué un rôle, mais nous étions très performants sur corner. Je veux reproduire cela en D1A".

Demain, Godeau retrouvera son ancien club : il a en effet été formé à Anderlecht jusqu'à ses 21 ans, il y a même brièvement goûté à l'équipe première sous John Van den Brom, avant de partir explorer la première divisions belges dans d'autres équipes (Zulte Waregem, Westerlo, Ostende, Mouscron, La Gantoise, Saint-Trond et maintenant Beveren).

De l'eau a coulé sous les ponts depuis Neerpede

Il n'en fait toutefois pas une histoire personnelle : "Je ne connais plus personne au Sporting. Nous voulons tout simplement offrir un grand match à nos supporters et leur faire partager la joie de jouer à nouveau au plus haut niveau".



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Pour cela, Beveren compte sur un autre ancien Mauve. Auteur du premier but du retour de Beveren en D1A, Chris Lokesa a lui aussi été formé à Neerpede, disputant 11 matchs de D1B avec les RSCA Futures, avant de partir aux Pays-Bas, puis de revenir en Belgique.