Officiel : Laurent Koscielny attire un ancien grand espoir de Bruges en Ligue 1

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : Laurent Koscielny attire un ancien grand espoir de Bruges en Ligue 1
Photo: © photonews
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Depuis qu'il a raccroché les crampons il y a quatre ans, Laurent Koscielny est désormais directeur sportif. L'ancien défenseur central d'Arsenal a intégré la direction de Lorient en 2024. Cet été, il y a jeté son dévolu sur un jeune Belge.

Avec la panne généralisée qui a frappé Transfermarkt le week-end dernier, le transfert est un peu passé inaperçu. Mais en pleine préparation de la saison de Ligue 1, Lorient a bel et bien misé sur du belge. Les Merlus ont en effet obtenu le prêt de Noah Mbamba en provenance du Bayer Leverkusen.

Après l'avoir envoyé s'aguerir à Düsseldorf puis à Dender, le Bayer le prête en Ligue 1 pour cette saison, toujours sans option d'achat. Mbamba reste lié jusqu'en 2029 avec son club propriétaire, qui espère le voir confirmer les promesses qui l'entouraient au Club de Bruges, où il avait effectué ses débuts en équipe première à seulement 16 ans.

La France après la Belgique et l'Allemagne pour Noah Mbamba

Mais avant cela, c'est donc le championnat français qui va apprendre à le connaître : "Nous sommes très heureux d’accueillir Noah au FC Lorient. C’est un joueur prometteur qui va renforcer notre milieu de terrain", se réjouit Laurent Koscielny dans le communiqué officiel.

"Son profil et ses qualités correspondent parfaitement au style de jeu que nous voulons mettre en place cette saison. Un jeune joueur avec un très bon état d’esprit, ce qui était primordial pour nous. Nous avons hâte de voir Noah à l’œuvre sur le terrain", poursuit le directeur sportif.


Le principal intéressé partage son enthousiasme : "Je suis très content de rejoindre le FC Lorient. Un club qui était pour moi idéal dans le cadre de ma progression. Je suis un jeune joueur et évoluer en Ligue 1 est une excellente chose pour moi. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et le staff et de découvrir l’ambiance du Moustoir". Revenu en Ligue 1 il y a deux ans, Lorient s'est classé dixième la saison dernière. Mbamba aidera-t-il ses nouvelles couleurs à faire mieux encore ?

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