Officiel : un ancien Diable rentre dans l'histoire de son club en rejoignant West Ham

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un ancien Diable rentre dans l'histoire de son club en rejoignant West Ham
Photo: © photonews
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Après plusieurs semaines de discussion, Arne Engels est bien un joueur de West Ham. L'ancien espoir du Club de Bruges va découvrir la Championship après son passage au Celtic, qui réalise une opération en or.

Avec ses tout juste 17 buts et 22 assists en 100 matchs pour le Celtic, Arne Engels affichait un sacré ratio en Ecosse. Le club de la capitale avait déboursé pas moins de 13 millions pour l'attirer en provenance d'Augsbourg il y a deux ans (c'était à l'époque plus que sa valeur marchande) mais ne l'a jamais regretté.

En plus de ses fiers états de service, Engels quitte aujourd'hui Glasgow pour 25,75 millions d'euros, une somme qui devrait encore monter avec les divers bonus. Cela fait du joueur le quatrième transfert sortant le plus cher de l'histoire du Celtic derrière Kieran Tierney, le Portugais Jota et Matt O'Riley.

Un nouveau projet ambitieux chez les Hammers

Même si tout est à reconstruire à West Ham, relégués en Championship il y a quelques semaines, Engels débarque dans un club mythique du championnat anglais et pourrait rester comme l'un de ceux qui remettra le club à flot en Premier League. C'est en tout cas l'objectif avoué.

"C'est un très beau projet, avec l'objectif de remonter en Premier League. Je pense que c'est l'objectif de tous, et il ne tient qu'à moi d'aider l'équipe à l'atteindre, avec le soutien des supporters, et de remporter des matchs. J'ai hâte de faire mes débuts au London Stadium", se réjouit-il dans le communiqué officiel.

Arne Engels, nouvelle arme de Nuno Espirito Santo

Nouveau directeur sportif belge des Hammers, Nils Koppen se félicite de la venue de celui qui avait autrefois été Diable Rouge sous Domenico Tedesco (quatre apparitions en 2024) : "Nous sommes ravis d'avoir obtenu la signature d'Arne ; c'est un joueur que nous suivions depuis un certain temps et qui constituait une cible prioritaire".

Engels a signé un contrat de cinq ans à Londres : "Pour un joueur encore très jeune, dont les meilleures années sont devant lui, il possède une très bonne expérience et s'est imposé dans un grand club, faisant preuve de constance et de confiance".

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