Anderlecht méritait mieux cette fois : les cotes des Mauves à Zagreb

Les Mauve & Blanc ont livré une bien meilleure rencontre qu'au Cercle de Bruges sur le plan collectif, mais la seconde période aura été plus faible... et Anderlecht aura fini par en payer le prix. Voilà les notes du RSCA.

Coosemans (6)

Il a été attentif et aurait pu être décisif, puis il doit s'incliner sur penalty. Cruel.

Reabciuk (5)

On ne peut pas complètement jeter son match aux oubliettes en raison de son penalty concédé bêtement. Pendant la majeure partie du match, le Moldave a montré qu'il pouvait amener offensivement et qu'il est plus vif qu'Augustinsson. Puis, il a fini par reculer et être pris en défaut, jusqu'à cette erreur fatale.

Pétrot (7)

Un vrai roc, très souvent bien placé, qui a coupé énormément de trajectoires et retardé l'échéance presque jusqu'au bout.

Omobamidele (6,5)

Plus discret que son compère, il a réussi quelques beaux gestes notamment en tacle pour couper des trajectoires de centres.

Barry (5)

L'inverse de Reabciuk : son geste absolument fantastique et sa très bonne fin de match ne doivent pas faire oublier sa première mi-temps très compliquée sur le plan défensif, même s'il a aussi offert quelques bons ballons. Le talent est évident, et son retour devant Hoxha valait le déplacement à lui seul.



Lire aussi… LIVE : Une seconde période serrée entre le Dinamo et Anderlecht›

Aasgaard (6)

Comme attendu, le Norvégien pue le football. Énormément d'aisance, de facilité à obtenir des fautes intelligentes dans l'entrejeu, une vision du jeu au-dessus du lot : doit-il vraiment évoluer dans ce rôle assez reculé ?

Stroeykens (4,5)

Au début, son association avec Aasgaard a paru intéressante, mais Stroeykens a disparu au fil du match et aurait même pu offrir deux buts à l'équipe adverse. Il n'a pas vraiment paru à l'aise dans ce rôle hybride.

Degreef (5)

Un tir, et c'est à peu près tout, mais beaucoup d'activité et de combinaisons avec Aasgaard. Pas inintéressant.

Winkler (7)

Enormément de centres dangereux, d'actions qui ont semé le désordre dans la défense adverse, et quelques interventions salvatrices dans son propre rectangle. Il a cependant trop peu aidé Kaïs Barry dans son rôle défensif.

Ambros (4)

Encore une opportunité ratée pour le Tchèque de se mettre en évidence : il a été le moins en vue du secteur offensif, une nouvelle fois. Invisible, peu inspiré.

Cvetkovic (4,5)

De l'activité, mais aussi une grosse occasion ratée au moins : Cvetkovic a déjà fait mieux.