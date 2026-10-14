De la D4 allemande à l'Union, encore un coup dans le mille ? Grande première au Parc Duden

Scott Crabbé, journaliste football
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De la D4 allemande à l'Union, encore un coup dans le mille ? Grande première au Parc Duden
Photo: © photonews
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L'Union Saint-Gilloise doit faire face à plusieurs défections en ce moment. Contre Louvain, le jeune Dennis Egel est même monté au jeu pour la première fois.

Au Parc Duden, le partage contre Louvain ne restera pas gravé dans les mémoires : un match coincé entre la trêve internationale et l'affiche contre la Real Sociedad, avec bien peu d'entrain en première mi-temps et pas mal de frustration en seconde.

Pourtant, la rencontre a été une grande première pour certains. D'abord pour Nohim Chibani. Arrivé de Quevilly - Rouen (troisième division française), le défenseur de 23 ans avait déjà disputé ses premières minutes contre le Viktoria Plzen, il était cette fois titulaire pour la première fois.

Nohim Chibani et Dennis Egel, des premières contrastées

Louvain lui a souhaité la bienvenue dans le championnat belge à sa façon, avec plusieurs prises de la profondeur dans son dos, comme sur le but d'ouverture. Le match compliqué du Franco-algérien a pris fin avant l'heure de jeu, quand David Hubert l'a remplacé à sa grande incompréhension.

Autre première, celle de Dennis Egel. Il s'agit lui aussi d'un défenseur central. Suite aux blessures de Kevin Mac Allister, Ross Sykes et Ondřej Kričfaluši, il était sur la feuille de match de l'équipe première pour la première fois de la saison. Les crampes de Massiré Sylla en fin de match lui ont même valu de monter au jeu en toute fin de temps réglementaire.

Le filon allemand toujours exploité

Egel est arrivé du FC Astoria Walldorf (Regionalliga Südwest) cet été. Voir un jeune joueur débarquer de quatrième division allemande à l'Union Saint-Gilloise en serait presque au point de réactionner certains biais cognitifs après les trouvailles qu'étaient Deniz Undav.

On l'a compris, Egel n'est pas destiné à entrer si vite dans la lumière que ses prédécesseurs. Il joue d'ailleurs avec les U23 en D1 Amateurs depuis le début de saison. Se révèlera-t-il sur le long terme à son tour comme un coup de génie de la direction ?

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