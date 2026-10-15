"Ne mange plus après 18 heures, tu n'as pas honte ?" : Romelu Lukaku foudroyé de critiques en Turquie

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"Ne mange plus après 18 heures, tu n'as pas honte ?" : Romelu Lukaku foudroyé de critiques en Turquie
Photo: © photonews

La défaite 6-0 de Fenerbahçe sur la pelouse d’Aston Villa en Ligue des Champions a déclenché une vague de critiques en Turquie. Romelu Lukaku n’y échappe pas, même si l’attaquant belge n’est monté au jeu qu’à vingt minutes du terme, alors que la rencontre était pratiquement déjà perdue.

Giflé 6-0, le Fenerbahçe a vécu une soirée en enfer à Birmingham, dans le stade d'Aston Villa. Romelu Lukaku est monté au jeu à vingt minutes du terme alors que le score était déjà de 4-0, et n'a logiquement pas pu inverser la tendance. Il n'en a cependant pas fallu davantage pour que des interrogations soient relancées sur sa forme et sa condition physique.

Romelu Lukaku grossièrement visé en Turquie

Sinan Engin, ancien footballeur professionnel et entraîneur, s’est montré particulièrement sévère dans son analyse pour Asist Analiz. “Lukaku, tu n’as pas honte ? Tu ne te regardes jamais dans le miroir ?”, s’est-il demandé à voix haute. “Mon conseil : ne mange plus après 18 heures, car tu prends du poids. Prends un diététicien personnel et un coach sportif.”

Engin a également remis en question ses performances passées. “Comment Lukaku a-t-il pu marquer tous ces buts au cours de sa carrière ? Est-ce vraiment le Lukaku que Fenerbahçe a acheté ou se moque-t-on de nous ?”

Semih Sentürk, ancien joueur de Fenerbahçe, s’est lui aussi dit déçu. “J’avais de grandes attentes envers Lukaku, mais c’est très décevant. Que se passera-t-il s’il joue trois ou quatre matchs d’affilée...”, a-t-il soupiré.

Les suiveurs du Fener' passent leur colère sur notre Diable Rouge

Tümer Metin est allé encore plus loin avec une déclaration concernant l’équipe nationale belge : “La génération dorée belge n’a rien accompli à cause de Lukaku.” Une conclusion particulièrement dure et surtout injustifiée à propos d’un attaquant qui a inscrit 94 buts avec les Diables Rouges.

Le contexte rend ces critiques d’autant plus étonnantes : Lukaku n’a eu droit qu’à une vingtaine de minutes de jeu et est entré alors que Fenerbahçe était déjà largement mené. Engin est par ailleurs connu pour ses déclarations tranchantes et a un passé à Besiktas, grand rival de Fenerbahçe.

Kartal sous haute pression

Les critiques déferlent aussi sur l'entraîneur Ismail Kartal. Fenerbahçe n’occupe que la quatrième place de son championnat, alors que le club ambitionne de lutter pour le titre. La correction européenne alimente les doutes autour du T1 et de son approche.

Après la rencontre, Kartal a pointé du doigt des erreurs individuelles qui se paient cher à ce niveau. Il a également reconnu la gravité de la défaite et a présenté ses excuses aux supporters. Il est à noter que Kartal avait encore récemment exprimé sa confiance en Lukaku.

L'entraîneur turc avait appelé l’attaquant belge pour le féliciter de son but contre la Turquie et avait indiqué vouloir l’aider à retrouver son meilleur niveau. Son éventuel licenciement replongerait donc Lukaku dans l’incertitude.

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