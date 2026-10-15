Lyon, l'AC Milan et Sunderland font le plein en Europa League : une soirée frustrante pour plusieurs Diables

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Lyon, l'AC Milan et Sunderland font le plein en Europa League : une soirée frustrante pour plusieurs Diables

Plusieurs Diables Rouges disputaient l'Europa League ce jeudi soir. Certains ont joué et d'autres sont restés sur le banc. Retour sur les résultats de la soirée.

La deuxième journée de Ligue Europa se jouait ce jeudi soir. L'Olympique Lyonnais, l'AC Milan et Sunderland se sont imposés. Plusieurs Diables Rouges étaient concernés par ces rencontres, mais tous n'ont pas eu l'occasion de jouer.

Lyon s'impose sans Julien Duranville

L'Olympique Lyonnais a battu Crystal Palace 3-2 après une rencontre riche en rebondissements. Les Français menaient 2-0 à la pause grâce à Corentin Tolisso et Ernest Nuamah (ancien joueur du RWDM Brussels). Les Anglais ont réagi en seconde période. Pino a réduit l'écart, puis Sulc a inscrit le troisième but lyonnais. Kamada a relancé le suspense en fin de match, mais Lyon a conservé son avantage. Julien Duranville est resté sur le banc pendant toute la rencontre.

L'AC Milan s'est facilement imposé sur le terrain de Salzbourg 0-4. Aphadjo Cissé a inscrit trois buts et permis aux Italiens de se reprendre après leur défaite contre Benfica. Diego Moreira n'a pas joué et son concurrent direct a été l'homme du match. Koni De Winter a disputé les 90 minutes et réalisé une bonne prestation en défense.

Noah Sadiki offre la victoire à Sunderland

Au Portugal, Sunderland a dû attendre les dernières secondes pour battre Torreense 1-2. Les Portugais avaient ouvert le score à la 37e minute grâce à une magnifique frappe lointaine de Freitas. Les Anglais ont égalisé grâce à Ahoka à la 67e minute. Noah Sadiki, ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise et international Congolais, a inscrit le but de la victoire à la 93e minute. Malick Fofana, titulaire avec Sunderland, avait été remplacé avant l'heure de jeu.


L'Union Saint-Gilloise a arraché le partage face à la Real Sociedad 1-1. L'erreur de Kamiel Van de Perre a permis à Beñat Turrientes d'ouvrir le score pour les Espagnols. Monté au jeu à la 84e minute, Sékou Keita a égalisé quatre minutes plus tard et offert un point aux Bruxellois.

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Bialystok Bialystok 3-1 Ararat Erevan Ararat Erevan
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Hoffenheim Hoffenheim 2-3 Besiktas Besiktas
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