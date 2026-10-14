Un nouveau scandale éclate autour du président de la FIFA, Gianni Infantino

Alors que les prochaines élections de la FIFA auront lieu au mois de mars, un nouveau scandale concernant Gianni Infantino vient d'éclater. Le patron de l'instance mondiale aurait notamment reçu d'importantes rémunérations cachées.

C'est le quotidien britannique The Times qui révèle l'information. Gianni Infantino se serait une nouvelle fois rendu coupable de pratiques douteuses. Il s'agirait, cette fois, d'un bonus d'un million et demi d'euros que le président de la FIFA aurait reçu illégalement.

Cette rémunération n'est pas mentionnée dans le rapport annuel de la FIFA, qui a par ailleurs démenti l'information. L'instance du football mondial est pourtant tenue de rendre publics le salaire et les bonus de son président ainsi que de son secrétaire général.

Mais ce n'est pas tout. L'origine de l'argent est également pour le moins suspecte. La somme a été versée sur le compte bancaire d'Infantino par une entreprise américaine au nom évocateur de "FWC2026 US Inc."

Gianni Infantino au cœur d'un nouveau scandale

Faut-il vraiment faire un dessin pour comprendre que ce bonus (ou pourrait-on déjà parler d'une forme de pot-de-vin ?) a un lien avec la dernière Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique ? Mais ce n'est toujours pas tout.

Gianni Infantino aurait en effet utilisé cet argent pour financer son luxueux train de vie à Miami. À l'approche de la Coupe du monde outre-Atlantique, le président de la FIFA a notamment loué une villa à Miami Beach. D'autres membres de la FIFA auraient également reçu d'importantes rémunérations cachées, tandis que des locaux laissés vides, d'une valeur de 3 millions d'euros, sont également évoqués par The Times.





Le timing de cette information n'est pas non plus surprenant. Gianni Infantino est au cœur de la tempête et a perdu de nombreux soutiens après avoir tenté de vendre les droits de la Coupe du monde au plus offrant, et ce à quelques mois des prochaines élections. Ces dernières semaines, le Suisse multiplie les visites dans différents "petits" pays pour tenter d'obtenir leur voix. Son principal concurrent pourrait être l'un de ses compatriotes, l'ancien joueur suisse Ramon Vega.