Saint-Trond domine Iberia en Conference League : une victoire qui aurait pu être plus large

Saint-Trond s'est imposé 2-0 face à Iberia en Conférence League. Les Trudonnaires ont dominé la rencontre et ont décroché une belle victoire devant leurs supporters.

Saint-Trond a réussi sa soirée européenne en battant Iberia 2-0 devant ses supporters. Les Trudonnaires ont rapidement pris les choses en main face à une équipe géorgienne qui a eu beaucoup de mal à suivre le rythme. Les occasions se sont multipliées, mais les Limbourgeois ont manqué plusieurs possibilités d'alourdir le score. Malgré quelques ratés devant le but, ils ont obtenu ce qu'ils sont venus chercher.

Vanwesemael a montré la voie

Le match a commencé par une fausse joie. À la 4e minute, Nelson Ishiwatari a repris le centre de Vanwesemael et a envoyé le ballon au fond des filets. La VAR a annulé le but pour hors-jeu. Saint-Trond n'a pas baissé les bras et a trouvé l'ouverture du score sept minutes plus tard. Robert-Jan Vanwesemael a récupéré le ballon et a marqué à la 11e minute.

Iberia n'a presque pas eu le temps de souffler. Les joueurs de Saint-Trond ont récupéré rapidement les ballons et sont repartis vers l'avant. Les Géorgiens ont passé une bonne partie de la première période à défendre et ont rarement réussi à sortir de leur camp.

Saint-Trond a dominé sans se mettre à l'abri

Au retour des vestiaires, les Trudonnaires ont repris leurs habitudes. Ils ont fait circuler le ballon, ont enchaîné les passes et ont obligé Iberia à courir derrière. Vanwesemael a encore tenté sa chance après l'heure de jeu, mais sa frappe n'a pas posé de problème au gardien adverse. Même à la 74e minute, Saint-Trond a continué à faire tourner le ballon. Les Limbourgeois ont terminé la rencontre avec une victoire 2-0. Ils ont livré une bonne prestation, mais ont manqué d'efficacité devant le but.

Une soirée contrastée pour les clubs belges



Les autres clubs belges ont connu des fortunes diverses ce soir en Europe. La Gantoise a gagné 1-0, Anderlecht a perdu sur le même score face au Dinamo et l'Union Saint-Gilloise a partagé l'enjeu (1-1)