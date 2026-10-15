Yann Sommer annonce une triste nouvelle : "Une décision prise d'un commun accord"

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Photo: © photonews
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Yann Sommer a vécu une semaine riche en émotions. Le gardien suisse a retrouvé le stade Giuseppe Meazza avec le Club de Bruges et a joué un rôle important dans la victoire face à son ancien club, l'Inter Milan, en Ligue des champions (3-4). Au lendemain de cet exploit, le portier des Blauw en Zwart a annoncé une nouvelle concernant sa vie privée : sa séparation avec son épouse Alina, après dix ans de relation et sept ans de mariage.

Yann Sommer a annoncé sa décision ce mercredi dans un message publié sur Instagram, qu'il a partagé tant en allemand qu'en anglais. Le gardien a immédiatement souligné qu'il s'agissait d'un choix commun.

"Après sept ans de mariage, Alina et moi avons décidé au début de cette année de poursuivre chacun notre chemin", a fait savoir Sommer. "Nous avons pris cette décision après mûre réflexion et d'un commun accord. Nous repensons avec respect et gratitude au temps que nous avons passé ensemble."

Cette annonce a surpris le grand public. Sommer et Alina étaient ensemble depuis dix ans et s'étaient mariés il y a sept ans. Le couple a deux filles : Mila, née en 2019, et Nayla, née deux ans plus tard.

Le bien-être de ses deux filles reste sa priorité absolue

Dans son communiqué, le gardien a clairement indiqué que le bien-être de ses enfants passait avant tout. Il souhaite gérer cette séparation dans la plus grande discrétion et demande que la vie privée de sa famille soit respectée. "Nos deux filles nous uniront pour toujours. Leur bonheur et leur bien-être restent notre priorité absolue", a-t-il écrit.

Yann Sommer a également précisé qu'il n'accorderait aucune interview et ne ferait aucune autre déclaration concernant sa situation personnelle. Il demande de la compréhension et souhaite éviter toute nouvelle question au sujet de sa séparation.

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