Pourquoi Bruny Nsimba, priorité du Standard, joue-t-il si peu ? "Je me sens pourtant à 100 %"

Le Standard avait officialisé le transfert de Bruny Nsimba dès la fin de la saison dernière, signe de son intérêt pour le joueur et de son désir d'en faire le point d'ancrage de l'attaque de Vincent Euvrard. Mais après huit matchs, le Belgo-Angolais n'a pas encore été titularisé et ne s'est pas montré décisif. Comment expliquer cette situation ? Les deux intéressés se sont exprimés en conférence de presse.

Premier transfert de l'été au Standard, Bruny Nsimba n'a pas encore commencé le moindre match depuis le début de la saison. Six montées et un total de 99 minutes de jeu à se mettre sous la dent pour l'ancien protégé de Vincent Euvrard à Dender, qui n'a encore inscrit aucun but ni délivré la moindre passe décisive avec les Rouches.

Bruny Nsimba assure être prêt à jouer

Lors d'une récente conférence de presse, Vincent Euvrard avait évoqué un manque de rythme et de légers pépins physiques pour expliquer le manque de temps de jeu du Belgo-Angolais, qui a pu répondre à la question ce mercredi, deux jours avant l'entrée en lice du Standard en Coupe de Belgique contre Dender.

"Je vais bien, je me sens bien. Oui, à 100 %. Il n'y a aucun problème. Pourquoi je ne joue pas alors ? Il y a parfois eu des pépins physiques, et le coach prend ses décisions. Oui, ces pépins sont vraiment derrière moi", a assuré celui qui a légèrement souffert de l'ischio, puis du genou depuis son arrivée.

"Maintenant, tout est sous contrôle. Je me sens prêt à commencer un match. Combien de temps je peux tenir ? Cela dépendrait du match, mais au moins 60 minutes. Ce qu'il me manque pour pouvoir tenir plus ? Du rythme, mais on s'entraîne dur et la plupart des joueurs sont prêts à commencer un match", a expliqué Bruny Nsimba, qui espère pouvoir retrouver son ancien club pour connaître sa première titularisation.

Mais pourquoi, alors, ne joue-t-il pas plus ?

"Ça pourrait être un bon moment", a répondu Vincent Euvrard d'un clin d'œil quelques minutes plus tard. Le T1 des Rouches s'est à nouveau exprimé sur le manque de temps de jeu de l'attaquant de 26 ans, qui demeure derrière Dennis Ayensa dans la hiérarchie et qui a vu Andi Zeqiri jouer une demi-heure dans le choc wallon face au Sporting Charleroi.



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"Il s'est presque tout le temps entraîné avec le groupe depuis le début de la préparation, mais il a eu quelques arrêts. Vu sa longue absence de l'année dernière, il n'a jamais vraiment retrouvé le rythme. En soi, il ne lui manque rien pour jouer plus. Juste l'opportunité d'y arriver, et ce sera à lui de la saisir", a déclaré Vincent Euvrard.

"Il a un peu joué, il est rentré dans quelques matchs, mais Ayensa a connu un bon début de saison et j'ai préféré Zeqiri contre Charleroi, car il sortait de son triplé avec le SL16 FC et était dans une bonne dynamique. Il ne lui manque vraiment que l'opportunité", a assuré le T1 des Rouches, également questionné sur sa place et son influence potentielle dans le système actuel.

Bruny Nsimba doit juste "attendre la bonne opportunité" au Standard

"La dynamique de jeu ne joue pas un grand rôle pour lui. Il peut jouer dans un système à deux attaquants, ou seul mais en étant bien accompagné par des ailiers ou des médians offensifs qui tournent autour de lui. Il a surtout besoin de connexions autour de lui, car c'est un joueur de football qui, certes, aime partir en profondeur, mais qui vit aussi des connexions avec les autres avant de partir dans l'espace."

"Pour le coup, on est une équipe qui ne connecte pas mal autour de l'attaquant et qui propose du jeu dans le camp adverse. Donc je ne pense pas que ce soit le système qui fait qu'il ait peu joué. Il n'a pas encore vraiment reçu sa chance. Ça n'a pas encore été le bon moment, mais quand ça arrivera, ce sera à lui de saisir cette opportunité", a conclu Vincent Euvrard.