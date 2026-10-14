46 buts en 9 matchs, Lukaku prend un score de tennis : tout sur ce mercredi soir de Ligue des Champions

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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46 buts en 9 matchs, Lukaku prend un score de tennis : tout sur ce mercredi soir de Ligue des Champions
Photo: © photonews
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Plus de quarante buts ont été inscrits ce mercredi soir en Ligue des Champions ! On note la victoire du Paris Saint-Germain à Manchester City, les scores de tennis de Liverpool et d'Aston Villa, le partage spectaculaire du Real Madrid et la défaite du Borussia Dortmund à Bodo/Glimt.

La suite de la deuxième journée de Ligue des Champions avait lieu ce mercredi soir. La soirée a débuté avec deux affiches dès 18h45, dont une entre le LASK Linz, champion d'Autriche en titre, et Liverpool, qui a débouché sur un score de tennis.

Score de tennis pour Liverpool, Charles Vanhoutte et Feyenoord s'imposent

Grâce notamment à un triplé de Bradley Barcola, qui a inscrit ses premiers buts et livré sa première prestation de référence depuis son arrivée au bord de la Mersey, les Reds se sont imposés 3-6 après d'autres buts de Ronald Araujo, Jeremie Frimpong et Lewis Koumas. La sortie de la charnière centrale Jacquet - Araujo pour Van Dijk et Joe Gomez a fait souffrir les Reds, qui avaient néanmoins assez d'avance.

Dans l'autre résultat du début de soirée, Feyenoord s'est également imposé au terme d'une rencontre spectaculaire face à Côme (3-2). L'ancien joueur de l'Olympic Charleroi et du Patro Eisden Anis Hadj Moussa a inscrit le deuxième but des Néerlandais, tandis que Charles Vanhoutte a disputé l'intégralité de la rencontre dans l'entrejeu.

Manchester City battu par le PSG

C'était la grosse affiche, et c'est le gros résultat de cette soirée de Ligue des Champions. Manchester City a été battu sur sa pelouse par le Paris Saint-Germain, qui menait déjà 0-3 à la demi-heure de jeu, dominant la rencontre après les buts de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Vitinha, ainsi que le poteau trouvé par Hakimi, qui aurait pu creuser l'écart quelques instants avant le but du Portugais.

Manchester City a tout de même équilibré les débats en seconde période et a réduit l'écart grâce à une reprise de la tête d'Erling Haaland. Mais alors que les Skyblues accentuaient la pression, les Parisiens ont profité d'une faute de main de Gianluigi Donnarumma sur la frappe de Maghnes Akliouche pour reprendre trois buts d'avance. Haaland, à un quart d'heure du terme, a une nouvelle fois réduit l'écart (2-4). Ferran Torres a manqué un penalty en fin de match. Jeremy Doku est sorti au repos, tandis que Mika Godts est resté sur le banc.

Le Real Madrid remonte la Roma, Lukaku et le Fenerbahçe balayés

C'est l'autre résultat marquant de la soirée : avec son Real Madrid, José Mourinho a remonté son ancien club, l'AS Roma, pour s'imposer dans les dernières minutes. Marten De Roon a ouvert le score en première période pour les Italiens, Kylian Mbappé a égalisé, puis Donyell Malen a mis la Louve aux commandes grâce à un doublé peu avant l'heure de jeu (3-1). Le Real est revenu en fin de match grâce à Espi (83e), Endrick (85e), puis Rüdiger (90e).

Autre score phare, la victoire 6-0 d'Aston Villa à domicile face au Fenerbahçe, grâce à des buts de Johan Manzambi, Nicolas Jackson (x2), Ross Barkley (x2) et Tammy Abraham. Romelu Lukaku est monté au jeu à vingt minutes du terme, sans réussir à inscrire son nom au tableau d'affichage.

Dans les autres résultats, le Borussia Dortmund a été surpris sur le terrain de Bodo/Glimt (1-0), le Betis Séville a battu le FC Porto (3-2), le Shakhtar Donetsk a dominé l'AEK Athènes (3-1) et Stuttgart, où Ameen Al-Dakhil est blessé, est allé s'imposer au Slovan Bratislava (0-3). 46 buts ont été inscrits en neuf rencontres, ce mercredi soir !

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