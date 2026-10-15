Bien meilleur qu'au Cercle, Anderlecht... s'incline cette fois en toute fin de match au Dinamo Zagreb

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Bien meilleur qu'au Cercle, Anderlecht... s'incline cette fois en toute fin de match au Dinamo Zagreb
Photo: © photonews

Scénario cruel pour le RSC Anderlecht. Au terme d'un match durant lequel les Mauves ont montré un visage positif et joueur, c'est la défaite qui a fini par se profiler, sur un penalty en toute fin de rencontre.

Vitor Bruno avait décidé de tenter le tout pour le tout ce jeudi : son entrejeu a pris l'eau samedi au Cercle de Bruges ? Qu'à cela ne tienne, le Portugais, identifiant les points faibles d'un Dinamo Zagreb pas très à l'aise face à un football rapide et technique, n'aligne pas de n°6 et tente une drôle d'association Stroeykens-Aasgaard au milieu.

Bien vite, on comprend cependant que les ailes seront la clef du match, et elles sont inédites aussi. Kaïs Barry prend place au poste de back droit, et on comprend vite que ce sera un problème : Arbër Hoxha se promène, devant Barry comme devant un Winkler qui n'aide pas fort son jeune équipier.

Barry Kaïs
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Thelo Aasgaard, qui montre enfin ses qualités balle au pied, envoie le premier tir à côté (8e), avant que Barry lance Cvetkovic qui dévisse lui aussi (11e). Après une entame hésitante, Anderlecht fait tourner et met le pied sur le ballon... mais se fait presque surprendre : Hoxha prend encore le dos de Barry et Stojkovic envoie au-dessus (20e). 

Anderlecht loupe le coche, puis se fait peur 

C'est la plus grosse occasion jusque là... et le RSCA réplique : Marten Winkler file en profondeur, Mihajlo Cvetkovic reprend et trouve la latte, tout comme Oleg Reabciuk, cette fois via l'excellent gardien croate Dominik Kotarski (22e). Le même Kotarski est ensuite tout heureux que Degreef lui place sa tête directement dessus, encore une fois sur un bon centre de Winker (29e).

On ne s'ennuie pas une minute dans une première mi-temps endiablée : le Dinamo Zagreb réagit, profite inlassablement des espaces dans le dos de Kaïs Barry pour enchaîner les débordements via son artiste Hoxha. Omobamidele (36e), puis la maladresse d'Almena sauvent les Mauves (42e) d'un 0-1 à la pause qui aurait été assez injuste. 

Lire aussi… Anderlecht méritait mieux cette fois : les cotes des Mauves à Zagreb

Cvetkovic Mihajlo
© photonews

C'est cependant le Dinamo qui remonte le mieux sur le terrain : Hoxha a bien compris qu'il fallait insister devant Barry, qui souffre. Pétrot doit jouer les pompiers de service (48e), Winkler dégage miraculeusement un ballon qui traîne sur corner (50e). Le même Marten Winkler, en jambes sur le plan offensif, canonne sur Kotarski après un bon travail technique d'Aasgaard (55e).

Barry sort le grand jeu... mais Reabciuk est malchanceux 

Les locaux insistent, mais Barry semble enfin avoir pris ses marques et l'intenable Hoxha passe moins souvent : les actions se déplacent côté droit croate, Rodriguez alerte Coosemans (62e). C'est du même côté que vient un centre après que Reabciuk soit passé au travers, et Beljo hésite trop (77e). L'intervention du match est à venir : lancé en profondeur, Hoxha pense avoir totalement dépassé Kaïs Barry... qui s'offre un retour absolument sensationnel pour chiper le ballon dans les pieds de l'Albanais (81e). 

À défaut de permettre à Anderlecht d'aller chercher les trois points en fin de match comme au Jan Breydel, ce tacle salvateur aurait au moins pu permettre d'éviter la défaite - tout comme la concentration de Coosemans, qui empêche le Dinamo de profiter d'une grosse erreur de Stroeykens (86e). Malheureusement pour les Mauves (et pour le coefficient belge), Oleg Reabciuk, pourtant dans un bon match, se jette dans son rectangle sur la toute dernière phase croate et prend le ballon du bras : Dion Beljo ne se fait pas prier et crucifie Anderlecht (1-0, 90e+5). C'est cruel, mais pas non plus totalement volé. 

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