"Des propos sortis de leur contexte", regrette Vitor Bruno avant Dinamo Zagreb - Anderlecht

Questionné notamment sur la terne prestation au Cercle de Bruges, Vitor Bruno est resté confiant, tout en abordant avec prudence le déplacement au Dinamo Zagreb. Les Mauves devront cette fois allier bonne prestation et bon résultat pour convaincre leurs 600 supporters ayant fait le déplacement en Croatie.

En conférence de presse ce mercredi, l'entraîneur du RSC Anderlecht, Vitor Bruno, a commencé par faire le point sur la situation comptable des deux équipes avant la rencontre d'Europa League entre le Dinamo Zagreb et ses joueurs, ce jeudi soir.

"Nous avons perdu notre premier match contre Lyon et Zagreb a partagé l'enjeu contre l'Hapoel Beer Sheva. Ce sera donc un match crucial pour les deux équipes. Mais Zagreb est la meilleure équipe de Croatie, qui joue dans un 4-3-3 intense", a prévenu l'entraîneur portugais.

Du côté des Bruxellois, les critiques sont tombées ce week-end après la victoire étriquée, décrochée presque miraculeusement dans les derniers instants sur la pelouse du Cercle de Bruges. "Jouer mal et prendre les trois points à chaque match ? Ou est-ce que je peux signer pour ça", déclarait Vitor Bruno après coup.

Vitor Bruno confiant, mais prudent avant Dinamo Zagreb - Anderlecht

Une déclaration analysée et critiquée de toutes parts. Car au Sporting d'Anderlecht, gagner ne suffit pas. Il faut aussi bien jouer. "Il ne faut pas sortir cette phrase de son contexte, j'ai aussi dit que nous avons déjà réalisé de bonnes performances cette saison. Je veux aussi développer un football attrayant, et nous y sommes déjà parvenus", s'est défendu Vitor Bruno.

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Un football que les supporters d'Anderlecht voudront retrouver sur la pelouse de Zagreb, ce jeudi soir. Une exigence qui se comprend d'autant plus pour les 600 courageux qui auront fait le déplacement en Croatie. "Durant la trêve, j'ai perdu douze joueurs. Cinq étaient titulaires au Cercle, et pourtant, dans l'énergie montrée, je suis très content", a conclu Vitor Bruno, qui devra toutefois faire en sorte que son équipe allie bonne performance et résultat.