"C'est vraiment le leader de cette défense" : un joueur d'Anderlecht a tapé dans l'oeil de Philippe Albert

Philippe Albert a salué le retour de Giulian Biancone, qu'il considère comme le leader de la défense d'Anderlecht. Il estime que La Gantoise est largement à la portée des Mauves.

Anderlecht a décroché sa première victoire en Europa League cette saison. Les Mauves se sont imposés 0-3 sur la pelouse du Jagiellonia Bialystok en Pologne, après deux défaites lors des deux premières journées. Philippe Albert, qui commentait la rencontre aux côtés de Frank Peterkenne sur Tipik, a apprécié la prestation des Bruxellois. L'ancien défenseur a été impressionné par un joueur.

Philippe Albert impressionné par Giulian Biancone

Pour Albert, le retour de Giulian Biancone dans le onze de départ a fait beaucoup de bien à Anderlecht. Le Français, absent lors des dernières semaines, a livré une belle prestation. "Je retiens surtout Giulian Biancone. Je l'ai trouvé juste et très présent. C'est vraiment le leader de cette défense et même de cette équipe. Il est très intéressant lorsqu'il parvient à casser une ligne et à créer le surnombre dans le milieu de terrain. Il a beaucoup manqué à Anderlecht ces dernières semaines".

Albert estime que les Anderlechtois ont montré un tout autre visage que lors de leurs précédentes sorties européennes. Les Bruxellois avaient besoin de réagir. Ils ont réussi à prendre l'avantage et à faire la différence au bon moment. "Cette victoire était attendue. Anderlecht a fait le boulot dans une première mi-temps assez aboutie. L'adversaire n'a pratiquement pas existé. Ils étaient présents à tous les niveaux. Ils ont pris l'avantage sur une erreur défensive provoquée par le pressing anderlechtois."

Le Jagiellonia a tenté de revenir dans la rencontre après la pause. Anderlecht a dû résister à plusieurs offensives avant de faire le break grâce à Winkler. Jayden Onia Seke a inscrit le troisième but pour mettre les Mauves à l'abri. "La suite, on la connaît. Anderlecht a pu concrétiser dans les moments forts de l'adversaire. C'est ce qu'ils n'avaient pas su faire lors des deux premiers matchs."

Une belle occasion à saisir contre La Gantoise en championnat ?

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Cette victoire arrive à un moment important pour Anderlecht, qui doit confirmer en championnat. Les Mauves se déplaceront dimanche à La Gantoise, une rencontre que Albert aborde avec optimisme. "Ce succès peut être un boost pour les prochaines semaines. À commencer par dimanche à La Gantoise. Anderlecht a retrouvé son football et des couleurs. Gand me semble très prenable à l'heure actuelle, il y a un bon coup à jouer pour les Anderlechtois". Anderlecht aura l'occasion de confirmer son regain de forme ce week-end.