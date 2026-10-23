Deux minutes à scander son nom : un ancien chouchou d'Anderlecht accueilli en héros par les supporters mauves

Présent en Pologne pour le match d'Europa League, Marcin Wasilewski a retrouvé les supporters d'Anderlecht à Bialystok. L'ancien défenseur a été très bien accueilli par les fans.

Marcin Wasilewski est loin d’être oublié par les supporters d'Anderlecht. L'ancien défenseur polonais a eu droit à un accueil impressionnant de la part des fans qui avaient fait le déplacement à Bialystok. Les retrouvailles ont eu lieu dans l'après-midi, en plein centre-ville, où les supporters l'ont chanté et applaudi pendant plus de deux minutes.

Wasilewski reste un héros culte d'Anderlecht

Wasilewski a joué à Anderlecht entre 2007 et 2013, devenant une figure culte du club bruxellois. Le Polonais était connu pour son caractère intransigeant, son jeu physique et son immense combativité. C'était le type de défenseur qui se jetait dans chaque duel, ce qui lui a permis de conquérir les supporters.

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Son passage à Bruxelles a été marqué par une grave blessure. En 2009, à la suite d'un duel avec Axel Witsel, il a subi une double fracture de la jambe. Wasilewski s'est battu pour revenir et est resté un symbole de persévérance. Cette histoire contribue au statut particulier dont il jouit auprès d’une partie des supporters anderlechtois.

Les joueurs actuels ne peuvent que rêver d'un tel amour

L'accueil reçu en Pologne contrastait fortement avec la relation entre le groupe actuel et les supporters. Plus de 700 fans d'Anderlecht ont fait le déplacement à Bialystok, à quelques kilomètres de la frontière biélorusse.

La victoire en Pologne ne règle pas tous les problèmes d'Anderlecht. Mais les supporters ont pu retrouver un joueur qu'ils n'ont jamais oublié. Le Polonais a toujours autant la cote.



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