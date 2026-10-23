"Il doit faire attention à ce qu'il dit" : une légende du Bayern défend Vincent Kompany face à Jürgen Klopp

Oliver Kahn n'a pas apprécié les critiques de Jürgen Klopp sur la tactique de Vincent Kompany au Bayern Munich. L'ancien dirigeant bavarois lui a répondu fermement.

Les propos de Jürgen Klopp sur le Bayern Munich de Vincent Kompany n'ont pas plu à Oliver Kahn. Lors du match de Ligue des champions face à Arsenal (2-2), le sélectionneur allemand a reconnu à la mi-temps qu'il avait du mal à comprendre l'organisation défensive du Bayern (les changements de position et le rôle de Harry Kane). Une sortie qui a surpris l'ancien gardien et dirigeant bavarois, pour qui un sélectionneur devrait faire attention à ses commentaires sur le travail d'un autre entraîneur. "Je me suis demandé un instant s'il était sélectionneur ou encore consultant football", a-t-il lancé.

Kahn rappelle Klopp à la collégialité

"À ce jour, je ne comprends pas complètement ce que fait le Bayern sur le plan défensif. Mais je veux continuer à apprendre", avait déclaré Klopp. Il faisait référence à la manière dont le Bayern alterne entre plusieurs systèmes défensifs : parfois en marquage individuel, parfois avec une autre approche choisie par Kompany.

Pour Kahn, cette déclaration ressemblait plus à l'analyse d'un consultant qu'à une réaction du sélectionneur de l'Allemagne. "C'était une déclaration typique de consultant football. Bien sûr, cela peut aussi être perçu comme une critique envers un entraîneur de club. Je pense que Jürgen Klopp doit en être conscient", a-t-il déclaré dans Triple – the Hagedorn Football Talk sur RTL/Sky Sport.

L'ancien CEO du Bayern a souligné qu'une certaine collégialité devait exister entre les entraîneurs. "Un sélectionneur doit savoir exactement ce qu'il dit. Car cela peut nous amener à commenter ses propos, et c'est précisément ce qui se passe maintenant. J'ai été surpris, car on n'attend normalement pas ce genre de déclarations de la part d'un sélectionneur.”

Kompany reste discret

Kompany a choisi de ne pas s'étendre sur ces commentaires. Après le match contre Arsenal, l'entraîneur belge est resté bref dans sa réaction. Il a évité d'alimenter le débat autour de sa tactique.





Le ministre-président bavarois Markus Söder a apprécié la réaction de Kompany, la qualifiant de "parfaite". Selon Söder, les propos de Klopp n'étaient pas problématiques en eux-mêmes, mais le sélectionneur et le Bayern Munich devraient entretenir de bonnes relations.