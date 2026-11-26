Le Lech Poznan abrite deux anciennes connaissances de Pro League, deux joueurs iraniens récemment passés par notre championnat. Mais ne cherchez pas Allahyar Sayyadmanesh ou Ali Gholizadeh sur la pelouse contre l'Union Saint-Gilloise.

Le Lech Poznan se présentera à Louvain sans plusieurs forces vives. Le leader du championnat polonais déplore les forfaits du buteur Mikael Ishak, de son ailier Patrik Wålemark (parmi les meilleurs joueurs d'Ekstraklasa), mais aussi d'Allahyar Sayyadmanesh et Ali Gholizadeh.

Le sort a été particulièrement cruel pour le dernier cité. L'ancien ailier droit du Sporting Charleroi était pourtant en grande forme la saison dernière. Après s'être remis d'un premier pépin à la cuisse, Gholizadeh a refait surface, inscrivant 6 buts et 4 assists en 19 matchs.

Le monde s'écroule à nouveau pour Gholizadeh

Mais alors que la Coupe du Monde se profilait avec l'Iran, il s'est gravement blessé à l'occasion de l'un des derniers matchs de la saison contre le Motor Lublin. Le scanner réalisé a confirmé le pire des scénarios : une rupture des ligaments croisés et dix mois d'indisponibilité.

This is devastating TOP IRANIAN WINGER ⚽️🇮🇷 ALI GHOLIZADEH injured & left on a stretcher and it looks really severe Let’s hope and pray he can be on the pitch at least for the 3rd match v EGYPT on June 26 That’s 8 weeks away https://t.co/keqzsklYf5 — Junior Rodigan (@JuniorRodigan) May 2, 2026

Ali Gholizadeh a donc regardé Iran - Belgique et le reste de la Coupe du Monde à la télévision, il est d'ailleurs toujours à l'infirmerie. Dans son malheur, le joueur a même failli tout perdre.



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Le geste du Lech Poznan

Le natif d'Ardabil arrivait en effet en fin de contrat. Et à l'époque, les médias polonais soutenaient que le Lech Poznan ne le reconduirait pas. Pour un joueur aussi longtemps condamné à l'infirmerie, c'était une véritable catastrophe.

Heureusement, la direction s'est montrée loyale et a fini par prolonger le contrat de Gholizadeh d'un an. L'ancien carolo dispose donc d'une certaine sécurité avant son retour à la compétition et peut toujours compter sur les installations et le personnel du club dans son long chemin de croix.