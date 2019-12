Le message de Memphis Depay depuis son lit d'hôpital

Opéré vendredi suite à sa terrible blessure aux ligaments croisés, Memphis Depay va bien et a tenu à en faire part.

L'ancien joueur du PSV et de Manchester United a tenu à envoyer un message via les réseaux sociaux depuis son lit d’hôpital : "Je voulais simplement dire que j’apprécie réellement tout le soutien que j’ai pu recevoir au cours de ces derniers jours. Vos prières ont certainement été entendues. Je serai écarté des terrains pour un bon moment mais vous savez que j’ai un cœur de lion. Le timing de Dieu n’est pas le mien", peut-on lire sur le compte de l'ailier Batave.

I just wanna say that I really appreciate all the support I received the last few days!!

“Your prayers have definitely been heard.

I’ll be out for a little while but ya’ll know I got a heart of a lion.”



God’s timing not mine. pic.twitter.com/9kWgxnDcJs