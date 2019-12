Voici l'équipe type de la 20ème journée de Jupiler Pro League

Comme après chaque journée de championnat, nous vous avons concocté une équipe type du week-end.

Gardien

Sans surprise, Simon Mignolet est élu meilleur gardien du week-end. Le portier brugeois a réalisé de beaux arrêts, dont un splendide sur une frappe de Sven Kums.

Défense

Nous optons pour une défense à 4. Bruges et La Gantoise ont mis en place une solide organisation. Deli et Mata pour Bruges et Ngadeu pour les Buffalos font partie du quatuor. Ciranni de Mouscron complète celui-ci. Il a marqué et a réalisé un match correct défensivement.

Milieu

Une fois n'est pas coutume, deux Mauves s'y retrouvent. Le doublé de Michel Vlap l'assurait d'être qualifié dans notre équipe type. Son équipier Zulj l'accompagne. Sur les flancs, Hoggas du Cercle de Bruges et Vadis de La Gantoise sont sélectionnés.

Attaque

Storm et Selemani prennent place en attaque. Storm a permis à Malines de sortir la tête de l'eau tant dis que Selemani a également offert la victoire à Courtrai.

Ce qui donne le dispositif suivant :