🎥 Eric Cantona flingue Manchester United à l'aide d'une comparaison plutôt...osée

Grand fan de Manchester United, Eric Cantona est déçu par le jeu proposé des Red Devils ces derniers mois. D'ailleurs, le Français, connu pour son franc-parler, s'est livré à une comparaison plutôt osée pour qualifier le jeu pratiqué par les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer.

"Manchester United occupe une place spéciale dans mon cœur. Mais regarder United jouer aujourd'hui, c'est un peu comme faire l'amour comme un vieil homme... Vous faites de votre mieux, mais à la fin de la journée, tout le monde est un peu déçu. Mais ils vont revenir car c'est le plus gros club du monde ", a expliqué l'ancien attaquant français pour OTRO.

And rounding off The King's review of 2019... What does Eric Cantona think about the modern day Manchester United? 👀 😂 #MUFC #PL #TheKings2019 pic.twitter.com/5tvjQTMBUF