🎥 Match nul spectaculaire entre Norwich et Tottenham, Leicester se ressaisit sans ses Belges

Rencontre de folie entre Norwich City et Tottenham : le VAR a encore fait parler de lui, Toby Alderweireld a été critiqué et Christian Eriksen a nettoyé la lucarne de Tim Krul.

Teemu Pukki se sera déjà présenté à Toby Alderweireld et Jan Vertonghen : le Finlandais, qui affrontera les Diables Rouges en juin avec la Finlande, a été intenable face à Tottenham ce samedi. Alors que le score était déjà de 1-0 suite à un but de Mario Vrancic, le Bosnien servait ensuite Pukki d'une superbe passe en profondeur et l'attaquant concluait avec sang-froid ... mais était signalé hors-jeu d'un millimètre. Une décision symptomatique des problèmes du VAR cette saison en Premier League ...

Le pire dans l’annulation du but de #Pukki par la VAR, c’est que l’image figée n’est même pas une science exacte.

Il suffit de prendre la passe déclenchée 1/100 de s plus tôt et le téton du đŸ‡«đŸ‡ź n’est pas HJ



Non, ce n’est pas parce qu’il y a de la technologie que c’est indéniable. pic.twitter.com/vA8kC5TGE5 — gusmrx (@gus_mrx) December 28, 2019

Une "erreur" qui coûtera cher puisque les Spurs égaliseront par la suite sur un superbe coup-franc signé Christian Eriksen. Dans la foulée, cependant, incompréhension entre Alderweireld et Serge Aurier, qui met le ballon dans ses propres filets : les Canaris reprennent l'avantage ...

Great FK by Eriksen pic.twitter.com/ZOqCzpbLkF — FAN (Harry Real Name btw) ACCOUNT!!!! (@HarryyMUFC) December 28, 2019

José Mourinho et Tottenham s'en sortiront finalement via un penalty de Harry Kane (83e) : 2-2 score final mais une mauvaise opération pour les Londoniens qui pourraient tomber à la 8e place de Premier League en fonction des autres résultats.

Pas de Belges, mais la victoire

Beaucoup de changements côté Leicester City en cette période surchargée : Tielemans sur le banc, Praet en tribunes et un Jamie Vardy parti rejoindre sa femme qui donnait naissance à leur enfant.

Mais les Foxes se sont remis de la gifle subie contre Liverpool et ont été l'emporter (1-2) en déplacement à West Ham United, qui reste coincé dans les tréfonds du classement et où Manuel Pellegrini pourrait commencer à sentir le vent souffler.