Rik De Mil complique les chances du Standard : les Buffalos bien partis vers les Champions' Play-Offs

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La Gantoise garde le cap vers les Championss Play-Offs. Les Buffalos ont pris trois points importants face à Zulte Waregem.

La Gantoise a réalisé une belle opération ce vendredi soir en prenant le dessus sur Zulte Waregem. Les Buffalos empochent trois points et remontent à la cinquième place du classement.

Frayeur en début de match

Le match n'a pas débuté à l’heure prévue. Le coup d'envoi a été retardé d'une trentaine de minutes après le malaise d'un supporter dans les tribunes de la Planet Group Arena.

Une fois la tension retombée, les Buffalos ont pris les commandes grâce à l'opportunisme de Max Dean. L'attaquant a profité d'un ballon mal repoussé par la défense adverse pour libérer le stade avant la pause.

Zulte Waregem a eu une occasion en or de revenir dans le match sur penalty. Mais le gardien gantois Davy Roef a repoussé la tentative et a gardé son équipe devant au score.

La Gantoise dans le top six

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Wilfried Kanga a doublé la mise sur penalty à la 68e minute. La série noire continue pour Zulte Waregem avec une cinquième défaite consécutive. Pour le moment, les hommes de Rik De Mil sont cinquièmes et sont bien partis pour disputer les Champions' Play-Offs.