Challenger Pro League : le Patro s'impose dans la douleur face à Lierse et le RSCA Futures cale à domicile

Le Patro renverse le Lierse grâce à un doublé de Rousseau et le RSCA Futures s'incline à domicile contre Eupen.

Deux matchs de Challenger Pro League étaient au programme ce vendredi soir. Le SK Lierse recevait le Patro Eisden Maasmechelen et le RSCA Futures affrontait à domicile le KAS Eupen.

Lierse 1 - 2 Patro

Le match a rapidement démarré avec le but de Stanic pour Lierse. Un pénalty à la 13e minute pour ouvrir le score. Mais le Patro a renversé la situation en deuxième période.

Rousseau a égalisé à la 53e minute avant de frapper à nouveau à un quart d’heure de la fin. Son doublé offre la victoire au Patro, qui reste en course pour les Play-Offs de montée. L'équipe de Stijn Stijnen réalise une très bonne opération.

RSCA Futures 0 - 1 Eupen

Dans l'autre rencontre de la soirée, le RSCA Futures recevait Eupen. Les visiteurs ont fait la différence assez tôt dans le match grâce à Muller, buteur à la 23e minute.



Grâce à ce succès, Eupen se rapproche des places pour les barrages de montée. Le club revient à deux points de la sixième place occupée par le RFC Liège. Anderlecht enchaîne un troisième match sans victoire.