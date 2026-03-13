Titulaire au Mondial ? Un Diable Rouge met tout le monde d'accord

Les Diables Rouges se retrouvent bientôt pour deux matchs amicaux. Rudi Garcia devra choisir qui sera titulaire en défense centrale.

Koni De Winter est devenu incontournable à l'AC Milan. À 23 ans, le Belge est un pilier de la défense à trois et a réalisé un énorme match lors du derby contre l'Inter Milan le week-end dernier.

Tom Aerts, l'un des agents de De Winter au sein de l'agence NGA Sport, estime sur Sporza qu'une personne joue un rôle clé dans cette réussite. "Allegri est le facteur le plus important de son succès ", explique-t-il.

Milan a fait progresser De Winter

"Même quand il y avait des doutes, l'entraîneur a continué à lui faire confiance", explique Aerts. "Cela a permis à Koni de grandir de semaine en semaine. Allegri a vu son potentiel, il fallait juste gommer les petites erreurs. Et à Milan, ils ont travaillé là-dessus."

Grâce à ses bonnes performances, De Winter revient dans la discussion pour une place de titulaire chez les Diables Rouges. La défense est le point faible de l'équipe nationale, et De Winter pourrait devenir le futur patron.



Gilles Mbiye-Beya souligne une différence importante : "La Belgique joue plus haut que Milan. Avec Allegri, le style est très défensif avec un bloc bas à trois derrière. En plus, il y a un excellent Modric à qui on peut donner le ballon. Chez les Diables, le contexte est différent avec une défense à quatre."