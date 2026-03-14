Interview "On est sous pression depuis Gand" : comment le Standard gère le stress de la fin de saison

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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"On est sous pression depuis Gand" : comment le Standard gère le stress de la fin de saison
Photo: © photonews
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Le Standard n'a toujours pas le droit à l'erreur dans la course au top 6, alors que l'échéance finale approche à grands pas. Selon Vincent Euvrard, le groupe n'est cependant pas particulièrement stressé avant ces deux dernières rencontres, qui seront abordées comme les autres.

En gagnant in extremis à Zulte Waregem dimanche dernier, le Standard a conservé sa dernière carte dans la course au top 6, qu'il rejouera sur la pelouse de l'Antwerp, ce dimanche.

Au Bosuil, les Rouches affronteront certainement des Anversois revanchards, après le match aller lors duquel Rafiki Saïd avait marqué après 15 secondes avant l'interruption de la rencontre pour jets d'objets, finie à huis clos quelques jours plus tard sur une victoire des Liégeois.

"Il n'y a qu'eux qui peuvent dire à quel point ils pensent encore à ce match, mais à leur place, ça me resterait dans la tête", a déclaré Vincent Euvrard en conférence de presse, ce vendredi. "Je ne m'attends de toute manière pas à des cadeaux de l'Antwerp, qui est une bonne équipe avec de bons joueurs comme Kerk et Janssen et un public qui, comme ici, est capable d'enflammer le stade."

Pas de stress particulier au Standard avant le véritable sprint final

"Tout ce qu'on peut faire, c'est se concentrer sur ce qu'on contrôle, à savoir notre performance. On sait qu'on devra sortir un grand match", a assuré le mentor liégeois, selon qui son groupe ne semble en tout cas pas particulièrement stressé avant deux rencontres qui seront un tournant dans la saison du club.

Lire aussi… "Je ne veux pas perdre deux heures de sommeil" : pourquoi Vincent Euvrard ne suivra pas Gand - Zulte ce soir
"L'ambiance est assez normale dans le groupe, ce qui doit être le cas. C'est un grand match, mais c'était déjà le cas à Genk, tandis qu'à Zulte, on savait que la victoire était obligatoire. Depuis quelques semaines et notamment la défaite contre Gand, on est sous pression. Cela ne change donc pas grand-chose dans l'excitation ou le stress d'avant-match, même si plus tu approches de la fin, plus les matchs deviennent décisifs", a-t-il conclu.

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