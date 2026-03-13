Un retour à Chelsea en danger ? Mike Penders pourrait en faire les frais

Liam Rosenior n'est pas assuré de finir la saison à Chelsea. Et ça pourrait poser problème à Mike Penders.

L'avenir de Mike Penders pourrait dépendre d'une situation qui ne le concerne pas directement. Le jeune gardien belge réalise une bonne saison à Strasbourg et doit normalement revenir à Chelsea cet été.

Mais du côté de Chelsea, Liam Rosenior est critiqué. Après la défaite 5-2 contre le PSG en Ligue des Champions, plusieurs médias anglais ont pointé ses choix, notamment au poste de gardien.

Qui est le numéro un ?

Le Evening Standard a par exemple souligné les erreurs de Filip Jörgensen, titularisé à la place de Robert Sanchez. Le média écrit que le gardien danois "a commis des erreurs" et qu’il aurait pu faire mieux sur plusieurs buts parisiens.

Football London estime que la situation pourrait fragiliser Rosenior. Le média explique que s'il veut s'imposer durablement sur le banc de Chelsea, il devra rapidement clarifier la hiérarchie dans les buts.

Soit Penders soit personne

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Si le club décide de rapatrier Penders cet été, le Belge pourrait se retrouver au cœur de cette bataille pour une place de titulaire. Sans garantie de temps de jeu, l'ancien Genkois pourrait envisager un départ vers un autre club.