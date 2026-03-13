Un retour à Chelsea en danger ? Mike Penders pourrait en faire les frais

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Un retour à Chelsea en danger ? Mike Penders pourrait en faire les frais

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Liam Rosenior n'est pas assuré de finir la saison à Chelsea. Et ça pourrait poser problème à Mike Penders.

L'avenir de Mike Penders pourrait dépendre d'une situation qui ne le concerne pas directement. Le jeune gardien belge réalise une bonne saison à Strasbourg et doit normalement revenir à Chelsea cet été.

Mais du côté de Chelsea, Liam Rosenior est critiqué. Après la défaite 5-2 contre le PSG en Ligue des Champions, plusieurs médias anglais ont pointé ses choix, notamment au poste de gardien.

Qui est le numéro un ?

Le Evening Standard a par exemple souligné les erreurs de Filip Jörgensen, titularisé à la place de Robert Sanchez. Le média écrit que le gardien danois "a commis des erreurs" et qu’il aurait pu faire mieux sur plusieurs buts parisiens.

Football London estime que la situation pourrait fragiliser Rosenior. Le média explique que s'il veut s'imposer durablement sur le banc de Chelsea, il devra rapidement clarifier la hiérarchie dans les buts.

Soit Penders soit personne

Lire aussi… Matthieu Epolo vers un transfert en Ligue 1 pour remplacer un Diable Rouge ?
Si le club décide de rapatrier Penders cet été, le Belge pourrait se retrouver au cœur de cette bataille pour une place de titulaire. Sans garantie de temps de jeu, l'ancien Genkois pourrait envisager un départ vers un autre club.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Chelsea
Strasbourg
Mike Penders
Liam Rosenior

Plus de news

Titulaire au Mondial ? Un Diable Rouge met tout le monde d'accord

Titulaire au Mondial ? Un Diable Rouge met tout le monde d'accord

22:30
Challenger Pro League : le Patro s'impose dans la douleur face à Lierse et le RSCA Futures cale à domicile

Challenger Pro League : le Patro s'impose dans la douleur face à Lierse et le RSCA Futures cale à domicile

22:05
Grosse frayeur dans les tribunes de La Gantoise : la rencontre a débuté avec du retard

Grosse frayeur dans les tribunes de La Gantoise : la rencontre a débuté avec du retard

21:46
"C'est le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid" : Courtois dépasse Casillas pour son entraîneur

"C'est le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid" : Courtois dépasse Casillas pour son entraîneur

21:24
Mauvaise nouvelle pour Dender : son meilleur buteur dans le viseur d'un club qui joue le maintien

Mauvaise nouvelle pour Dender : son meilleur buteur dans le viseur d'un club qui joue le maintien

21:00
Le Standard prend une décision radicale pour protéger ses jeunes joueurs

Le Standard prend une décision radicale pour protéger ses jeunes joueurs

20:30
Eden Hazard dans le viseur de la justice belge après son nouveau partenariat

Eden Hazard dans le viseur de la justice belge après son nouveau partenariat

20:00
1
Ivan Leko sort l'artillerie lourde du Club de Bruges pour le choc à Westerlo

Ivan Leko sort l'artillerie lourde du Club de Bruges pour le choc à Westerlo

19:30
Matthieu Epolo vers un transfert en Ligue 1 pour remplacer un Diable Rouge ?

Matthieu Epolo vers un transfert en Ligue 1 pour remplacer un Diable Rouge ?

13:30
Quelles équipes ont le plus souvent disputé les play-offs 1 et quelles ont été les plus grosses surprises ?

Quelles équipes ont le plus souvent disputé les play-offs 1 et quelles ont été les plus grosses surprises ?

19:00
35 millions d'euros : voici le joueur avec la plus grande valeur marchande en Pro League

35 millions d'euros : voici le joueur avec la plus grande valeur marchande en Pro League

18:30
"Ici, c'est nous les patrons" : Zakaria El Ouahdi est catégorique avant le derby limbourgeois

"Ici, c'est nous les patrons" : Zakaria El Ouahdi est catégorique avant le derby limbourgeois

18:00
L'arbitre du match entre le RFC Liège et le Beerschot va rappeler de mauvais souvenirs aux Sang et Marine

L'arbitre du match entre le RFC Liège et le Beerschot va rappeler de mauvais souvenirs aux Sang et Marine

17:30
L'Union SG peut avoir le sourire : trois bonnes nouvelles annoncées par David Hubert avant d'affronter Dender

L'Union SG peut avoir le sourire : trois bonnes nouvelles annoncées par David Hubert avant d'affronter Dender

17:00
"Je ne savais même pas" : Vincent Kompany réagit à la vidéo virale sur son "aura"

"Je ne savais même pas" : Vincent Kompany réagit à la vidéo virale sur son "aura"

16:30
"Je ne veux pas perdre deux heures de sommeil" : pourquoi Vincent Euvrard ne suivra pas Gand - Zulte ce soir Interview

"Je ne veux pas perdre deux heures de sommeil" : pourquoi Vincent Euvrard ne suivra pas Gand - Zulte ce soir

15:40
Qui est Andreas Patz, le nouvel adjoint du Sporting d'Anderlecht ?

Qui est Andreas Patz, le nouvel adjoint du Sporting d'Anderlecht ?

16:00
Un renouveau à Anderlecht ? "On commence à trouver une certaine dynamique entre les joueurs"

Un renouveau à Anderlecht ? "On commence à trouver une certaine dynamique entre les joueurs"

15:20
"C'est parfait pour moi" : Vincent Kompany face à un défi loin d'être évident ce samedi avec le Bayern

"C'est parfait pour moi" : Vincent Kompany face à un défi loin d'être évident ce samedi avec le Bayern

15:00
Une nouvelle blessure, mais plusieurs retours : les nouvelles du noyau du Standard avant l'Antwerp Interview

Une nouvelle blessure, mais plusieurs retours : les nouvelles du noyau du Standard avant l'Antwerp

14:20
"Je ne refuserai jamais une sélection" : Thorgan Hazard prêt à revenir chez les Diables Rouges ?

"Je ne refuserai jamais une sélection" : Thorgan Hazard prêt à revenir chez les Diables Rouges ?

14:40
OFFICIEL : le sort de Jérémy Taravel à Anderlecht est enfin connu

OFFICIEL : le sort de Jérémy Taravel à Anderlecht est enfin connu

13:58
2
Le Club de Bruges bientôt mis en avant dans un documentaire diffusé pendant la Coupe du monde

Le Club de Bruges bientôt mis en avant dans un documentaire diffusé pendant la Coupe du monde

13:00
🎥 Jérémy Doku au cœur d'une séquence très surprenante à la télévision

🎥 Jérémy Doku au cœur d'une séquence très surprenante à la télévision

12:00
"Pour nous, c'est comme une finale de LDC" : Rik De Mil insiste sur l'importance du prochain match

"Pour nous, c'est comme une finale de LDC" : Rik De Mil insiste sur l'importance du prochain match

12:40
OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune joueur passé par le RWDM

OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune joueur passé par le RWDM

12:20
"Nous savons qu'ils sont très forts à domicile, mais..." : Nicky Hayen y croit pour le KRC Genk à Fribourg

"Nous savons qu'ils sont très forts à domicile, mais..." : Nicky Hayen y croit pour le KRC Genk à Fribourg

11:30
"C'était très stupide de ma part" : suspendu pour le match retour contre Fribourg, Zakaria El Ouahdi se confie

"C'était très stupide de ma part" : suspendu pour le match retour contre Fribourg, Zakaria El Ouahdi se confie

11:00
"Tout reste ouvert" : l'entraîneur de Fribourg optimiste malgré la défaite de son équipe contre le KRC Genk

"Tout reste ouvert" : l'entraîneur de Fribourg optimiste malgré la défaite de son équipe contre le KRC Genk

10:30
L'équipe de la semaine est connue en Ligue des champions : un Diable Rouge dans le onze

L'équipe de la semaine est connue en Ligue des champions : un Diable Rouge dans le onze

10:00
Où en est la recherche d'un nouvel investisseur au Standard ? Le point sur le dossier

Où en est la recherche d'un nouvel investisseur au Standard ? Le point sur le dossier

09:30
1
La Belgique grappille des points sur les Pays-Bas au coefficient UEFA suite au succès de Genk contre Fribourg

La Belgique grappille des points sur les Pays-Bas au coefficient UEFA suite au succès de Genk contre Fribourg

09:00
"C'est la preuve que tout le monde se sent bien" : Ilay Camara donne son avis sur Jérémy Taravel

"C'est la preuve que tout le monde se sent bien" : Ilay Camara donne son avis sur Jérémy Taravel

08:30
"C'est toujours à Anderlecht que j'ai voulu jouer" : Ilay Camara met les choses au clair

"C'est toujours à Anderlecht que j'ai voulu jouer" : Ilay Camara met les choses au clair

08:00
Le meilleur face à la RAAL, mais parfois aussi le pire : le mystère Nozawa

Le meilleur face à la RAAL, mais parfois aussi le pire : le mystère Nozawa

07:40
La Finalissima en danger d'annulation ? Le point sur la situation

La Finalissima en danger d'annulation ? Le point sur la situation

07:21

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 30
Sunderland Sunderland 14/03 Brighton Brighton
Burnley Burnley 14/03 Bournemouth Bournemouth
Chelsea Chelsea 14/03 Newcastle Utd Newcastle Utd
Arsenal Arsenal 14/03 Everton Everton
West Ham Utd West Ham Utd 14/03 Manchester City Manchester City
Crystal Palace Crystal Palace 15/03 Leeds United Leeds United
Nottingham Forest Nottingham Forest 15/03 Fulham Fulham
Manchester United Manchester United 15/03 Aston Villa Aston Villa
Liverpool Liverpool 15/03 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 16/03 Wolverhampton Wolverhampton
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved