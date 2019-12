Alexander Sorloth ne manque pas à Gand, mais est meilleur buteur de Turquie

Alexander Sorloth avait montré ses qualités à La Gantoise, sans forcément devenir un incontournable. Le Norvégien rebondit bien en Turquie, avec Trabzonspor.

Alexander Sorloth (24 ans) avait inscrit 5 buts en 22 rencontres avec La Gantoise et aurait pu rester chez les Buffalos après son prêt en provenance de Crystal Palace, mais le deal ne s'était finalement pas fait. Et aujourd'hui, difficile de dire qu'il manque à Gand, où Yaremchuk, Depoitre et David font la pluie et le beau temps.

Mais Sorloth a bien rebondi : parti à Trabzonspor, à nouveau sous forme de prêt, il y compte déjà 12 buts en championnat de Turquie, ce qui en fait le meilleur buteur du championnat. Rappelons que la saison passée, Mbaye Diagne (FC Bruges) avait terminé meilleur buteur de Turquie.