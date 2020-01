Toby Alderweireld : "J'aurais pu gagner beaucoup plus ailleurs"

Le défenseur des Spurs a récemment signé un nouveau contrat avec Tottenham et a ainsi balayé toutes les rumeurs de transfert de ces derniers mois.

Les rumeurs de transfert grandissantes étaient devenues une habitude pour Toby Alderweireld, cité dans un club presque chaque semaine.

Mais le Diable Rouge a finalement prolongé l'aventure dans son club actuel : "Le club a fait un effort financier. C'était la preuve pour moi qu'ils voulaient vraiment me garder. J'aurais pu gagner beaucoup plus ailleurs, mais j'ai opté pour la loyauté. Cela vaut quelque chose", confiait le défenseur dans des propos relayés par le Daily Star.

Son épouse a également été très importante dans son choix : "J'en ai aussi parlé à ma femme qui attend notre deuxième enfant. Je lui ai d'abord demandé ce qu'elle voulait et elle souhaitait rester, mais elle m'a dit que la décision finale me revenait. J'ai alors pris le temps de bien réfléchir, peser le pour et le contre. Mais plus je pensais à une nouvelle aventure ailleurs, plus je me disais que ce que je veux vraiment c'est de rester."