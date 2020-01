🎥 Le superbe but de Rodrigo De Paul qui offre un peu de répit à l'Udinese

Le club d'Udine a eu besoin d'un bijou pour s'en sortir Ă Lecce.

Le duel des mal classés en Italie, en Lecce et Udinese, a bien failli se terminer sans but, mais ce n'était pas au goût de Rodrgio De Paul qui a attendu les toutes dernières minutes de jeu pour inscrire un splendide but libérateur.

Une-deux, aile de pigeon pour contrôler le ballon, crochet et frappe imparable, le milieu offensif argentin inscrit, avec la manière, son troisième but de la saison en championnat et permet à l'Udinese de prendre ses distances avec la zone rouge: les Noir et Blanc ont désormais sept unités d'avance sur Brescia, premier relégable.