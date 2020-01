Supercoupe : L'Atlético s'offre le Barça et file en finale pour un derby madrilène !

Au terme d'une demi-finale de folie à Djeddah, l'Atlético Madrid s'est hissé en finale de la Supercoupe d'Espagne en venant à bout du FC Barcelone.

Alors que les deux équipes avaient rejoint la mi-temps sur un score vierge, le FC Barcelone avait pris les choses en main lors de cette seconde demi-finale de Supercoupe d'Espagne, délocalisé en Arabie Saoudite et qui se dispute à Djeddah, dans le stade national Roi-Abdallah. Plusieurs arrêts d'Oblak avaient été nécessaires pour maintenir l'Atlético Madrid dans le match, ce qui paiera : dès le retour des vestiaires, Koke ouvre le score pour les Colchoneros (46e, 0-1).

Lionel Messi, omniprésent jusque là, lui répondait rapidement : au terme d'un petit numéro et d'un relais avec Luis Suarez, l'Argentin remettait les deux équipes à égalité (51e, 1-1).

Dans la foulée, c'est Antoine Griezmann, déjà dangereux en première période, qui faisait 2-1 (62e, une minute après un but annulé pour Messi qui aurait, juge l'arbitre, emmené le ballon du bras. Qu'à cela ne tienne, pour la première fois du match, le Barça est devant ... et le restera jusque les dix dernières minutes de jeu.

Mais le sort n'est pas du côté des Catalans : un second but leur est refusé, cette fois en (dé)faveur de Gérard Piqué (76e), avec punition immédiate puisqu'un penalty sera sifflé à la 80e et transformé par Alvaro Morata (2-2). C'est ensuite Angel Correa, à la 86e, qui donnera l'avantage décisif aux Madrilènes dans une demi-finale fort tendue qui aura notamment vu Léo Messi, brillant, perdre son sang-froid face à Joao Felix. En vain : le FC Barcelone est éliminé et voit l'Atlético filer en finale pour un derby madrilène ...