Une option en pointe ? Un jeune d'Anderlecht a marqué des points

Le RSC Anderlecht a battu Lugano en début d'après-midi dans son premier match du stage hivernal, en attendant la rencontre face aux Écossais de Livingston ce soir.

Dans ce match, outre un intenable Francis Amuzu (un but, un assist), on a pu constater les progrès du jeune Antoine Colassin (18 ans), à l'assist sur le but d'Amuzu. Un joueur qui s'était déjà présenté dans une vidéo publiée sur le site officiel du RSCA, preuve d'une volonté du club de l'intégrer plus avant au noyau A et de le rendre familier du public via ce stage hivernal. Cette fois, c'est sur le terrain qu'il a fait les présentations.

Car Colassin a un profil intéressant : il est attaquant de pointe, soit un poste pour lequel Anderlecht est peu fourni (surtout depuis le départ de Thelin). "Nous voulions le voir en action afin de savoir s'il peut entrer en ligne de compte pour l'avenir", déclare Franky Vercauteren au terme de la rencontre (propos rapportés par le compte Instagram officiel du RSCA). "Il a disputé un bon match, mais il ne faut pas encore en attendre trop". Quoi qu'il en soit, Anderlecht a réussi à se créer des occasions dans ce match amical face à Lugano : "Nous avons créé le danger, c'est une bonne chose, mais il faut être plus tueur dans les 30 dernières mètres", pointe également Vercauteren.