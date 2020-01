🎥 Un attaquant, un gardien de but : les deux "petits nouveaux" d'Anderlecht se présentent

Anderlecht a pour objectif d'intégrer un maximum de jeunes progressivement à son noyau A et Frank Vercauteren a donc emmené avec lui deux têtes peu connues à San Pedro Del Pinatar : Antoine Colassin et Rik Vercauteren.

Le nom d'Antoine Colassin (18 ans) n'est peut-être pas totalement inconnu des supporters du RSCA les plus attentifs (et certainement pas de ceux suivant les Espoirs) : le jeune attaquant était présent au stage d'avant-saison et a même pu s'échauffer avant l'un ou l'autre match de D1A cette saison, sans pour autant être sur la feuille de match au final. En réserves, il est le meneur de l'attaque.

Cette fois, Colassin semble proche de l'équipe A : présent à San Pedro Del Pinatar, il a été présenté par Anderlecht dans une petite vidéo tournée lors du stage hivernal. "Je suis à Anderlecht depuis les U15, je jouais à Charleroi avant et j'ai reçu plusieurs propositions. Je trouve qu'Anderlecht est la plus grande équipe de Belgique et qu'au niveau du centre de formation, c'est l'une des meilleures d'Europe, donc mon choix était vite fait", déclare Antoine Colassin.

Le jeune attaquant a décrit ses qualités : "Je suis un bon finisseur, mais je ne suis pas que ça. Je joue en 9 mais je peux également jouer plus bas. Mais je dois encore m'améliorer sur beaucoup de points, sur le plan physique, la position de mon corps, mais aussi suivre bien les règles pour être un bon professionnel et pour que tout se passe bien".

L'autre Vercauteren

L'autre petit jeune emmené en stage a quant à lui un nom bien connu puisqu'il s'agit de Rik ... Vercauteren (18 ans). Gardien de but, il s'est également déjà entraîné avec l'équipe A dès la fin de saison passée, mais découvre désormais l'environnement d'un stage professionnel et des entraînements quotidiens auprès de portiers d'expérience. "J'apprends dans beaucoup de domaines, technique, physique, mental", détaille Vercauteren. "On sent que notre formation est au top".

"Pour moi, c'est tout de même spécial de pouvoir m'entraîner avec des gardiens d'une telle expérience, comme Davy (Roef), Thomas (Didillon), Hendrik (Van Crombrugge) ... Tu apprends beaucoup, il faut regarder, écouter, assimiler. Ils m'apprennent beaucoup, notamment sur ma position", explique le jeune gardien de but. "Je n'y suis pas encore habitué, s'entraîner avec des noms comme Kompany, Chadli ... Ca motive aussi à se prouver qu'on peut le faire".

L'enseignement de Craig Bellamy

Tous deux ont également loué la formation de Craig Bellamy, l'entraîneur des U21 du RSCA. "C'est quelqu'un de très expérimenté, qui essaie de nous donner ce que lui n'a pas nécessairement reçu. J'adore sa personnalité, il insuffle des idées et de la force à l'équipe pour aller de l'avant", pointe Colassin. "Il nous pousse toujours à courir ce petit mètre supplémentaire, je le vois lors des entraînements. Bellamy intègre aussi des entraînements tirés de l'équipe A, ce qui nous rapproche d'y recevoir notre chance", ajoute Vercauteren.

"La force de la jeunesse est l'insouciance, oser, ne pas avoir peur de rater une passe ou un dribble, de toujours oser le refaire. Il ne faut pas se soucier de ce que les gens pensent, il faut avoir ses propres idées et envies, savoir ce que tu veux faire et avoir tes propres objectifs personnels et collectifs", conclut Antoine Colassin.

