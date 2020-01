L'Excel Mouscron, bête noire en puissance des Buffalos?

Impuissants contre les Gantois durant une longue période, les Hurlus ont inversé la tendance depuis un an et demi: trois victoires consécutives contre un adversaire qui les attendra, de pied ferme, samedi soir.

De retour en Pro League depuis un peu moins de six ans, l’Excel Mouscron a d’abord longtemps butté sur l’équation gantoise avec six défaites consécutives entre 2014 et 2017. Mais depuis que Mouscron a pris l’accent allemand, la donne a littéralement changé. Retour sur les trois derniers affrontements entre les deux équipes, qui se sont tous soldés par une victoire hennuyère.

Le premier gros coup de Bernd Storck (30/10/2018)

A Mouscron depuis à peine plus d’un mois, Bernd Storck cherche encore la bonne formule au moment où la Gantoise se présente sur la pelouse du Canonnier. Ce match fera office de tournant dans la saison des Hurlus. Largement au-dessus de leur adversaire du soir, les Hurlus infligent une claque aux Buffalos, qui sera à peine atténuée par la réalisation de Giorgi Chakvetadze en toute fin de rencontre (3-1, Amallah, Van Durmen et Pierrot avait inscrit les buts mouscronnois).

La folle série de l’Excel (10/02/2019)

Quand les deux équipes se recroisent, quelques mois plus tard, ce n’est plus du tout le même Excel qui se présente face aux Buffalos. Les Hurlus ont entamé l’année par trois victoires et ont, entre-temps, accroché les scalps d’Anderlecht, de Charleroi et du futur champion, Genk, à leur tableau de chasse. La Gantoise subit à son tour la loi de Hurlus inarrêtables, qui réaliseront, dans la foulée, la plus belle série de leur histoire (six victoires consécutives, neuf matchs sans défaites) pour terminer la phase classique.

Bernd Hollerbach, sur les traces de son prédécesseur (11/08/2019)

Changement de cap avec le nouveau coach? Absolument pas. Bernd Hollerbach a succédé à Bernd Storck et les résultats sont très bons d’entrée. Déjà vainqueur à Saint-Trond et accroché par Anderlecht, l’Excel confirme contre les Buffalos, grâce à des buts de Boya et Campins. Troisième victoire de rang pour les Hurlus contre les Buffalos et amorce d’une saison tranquille pour l’Excel.

Janvier 2020 : bis repetita ?

Les Mouscronnois pourront-ils faire aussi bien, samedi soir, à Gand? La mission s’annonce, sans doute, plus compliquée. Championnat, Coupe de Belgique, Coupe d’Europe confondus, les Buffalos sont invaincus à domicile cette saison. Et, avec 26 points sur 30 dans leur antre, en championnat, ils partagent avec l’Antwerp le meilleur bilan domestique de la Pro League. Plus encore qu’il y a un an, une victoire mouscronnoise, samedi soir, serait synonyme de véritable exploit.