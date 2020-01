Knowledge Musona a retrouvé le sourire et le chemin des filets : "Je me sens bien ici, un top feeling !"

Le Sud-Africain ne pouvait pas rêver mieux pour ses débuts à Eupen. L'attaquant a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs et a donc permis aux Pandas de partager l'enjeu contre le Sporting de Charleroi (1-1).

Aligné d'entrée de jeu par Benat San José, Knowledge Musona a été l'auteur d'une bonne prestation, couronnée d'un but. "C'était une très bonne rencontre de notre part, nous avons joué de façon très solide. Nous avons bien suivi les consignes du coach et avons laissé peu d'opportunités à Charleroi. Chaque joueur a travaillé dur et le point est mérité", explique le joueur prêté par Anderlecht.

Alors qu'il n'avait disputé aucune rencontre cette saison chez les Mauves, l'ancien joueur d'Ostende a directement fait parler la poudre avec les Pandas. "Il ne faut pas être vite satisfait. Le plus important, c'est l'équipe, pas l'individu. Je me soucie du collectif et du fait de bien évoluer ensemble. Cette équipe est fantastique, j'adore mes coéquipiers et le coach. Un top feeling ici à Eupen, je me sens bien et je suis heureux", a-t-il souligné.

Le club germanophone a enregistré un bon point dans sa course au maintien. "Partager l'enjeu contre une équipe comme Charleroi, ce n'est pas rien. Chaque point est important, et il faut aller chercher le maintien au plus vite. Eupen mérite de rester en D1A, nous allons continuer à nous battre", a conclu Musona.