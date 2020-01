Officiel: direction la Bundesliga pour Dimitri Lavalée!

Surprise à Sclessin: on sait désormais de quoi l'avenir Dimitri Lavalée sera fait. La direction liégeoise a fait le maximum pour faire prolonger le défenseur, sans succès. Et pour cause: le Liégeois a un accord avec un club de Bundesliga.

Le FC Mayence annonce ce lundi que Dimitri Lavalée arrivera gratuitement en Allemagne à l'issue de la saison. Il s'est engagé avec le club allemand jusqu'en 2024. Mais pour que Dimitri Lavalée découvre le top niveau allemand la saison prochaine, encore faudra-t-il que Mayence, actuellement 15e du championnat, sauve sa place en Bundesliga.

First signing of the summer ✅ @LavaleeDimitri will join us on a free transfer at the end of the season ✍️#UpTheMainz pic.twitter.com/aeo2An9HDm