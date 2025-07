Les liens de John Textor n'ont pas disparu : Le RWDM Brussels va se faire prêter un joueur... de Lyon

Toujours sans entraîneur, le RWDM Brussels est proche de se faire prêter Justin Bengui, un jeune gardien... de l'Olympique Lyonnais.

Trois semaines avant la reprise de la Challenger Pro League et la réception du SK Lommel, le RWDM Brussels n’a toujours pas d’entraîneur pour la saison prochaine. Yaya Touré et Hernán Losada n’ont pas donné suite, et c’est toujours Nicolas Baquet, directeur de l’académie, qui assure l’intérim.

Pendant ce temps, le club molenbeekois a déjà officialisé plusieurs arrivées : Mats Lemmens, Olivier Dumont, Tibo Persyn, Madiou Keita, Victor Barbosa, Francisco Montoro et Ali Loune, notamment.

Les restes des liaisons Textor ?

Un début de mercato agité, même si le RWDM souhaite encore renforcer plusieurs postes, notamment celui de gardien de but. Et c’est un joueur de… l’Olympique Lyonnais qui pourrait débarquer.

L’ancien club de John Textor — qu’il a été contraint de quitter après la relégation en Ligue 2 prononcée par la DNCG, annulée depuis son départ — pourrait prêter Justin Bengui, gardien de 20 ans comptant plusieurs sélections avec les équipes de France espoirs, selon les informations de RMC Sport.

Et si John Textor n’avait pas vraiment quitté Lyon ? Des liens pourraient encore exister entre lui et le club rhodanien. Textor reste en tout cas un habitué des échanges de joueurs entre ses différentes équipes.