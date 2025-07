Objectif maintien dans le monde pro : l'Olympic se tourne encore vers les pays de l'est et signe un nouvel attaquant

L'Olympic Charleroi doit constituer un noyau capable de se maintenir en Challenger Pro League et recrute majoritairement des joueurs issus des pays de l'est, sous l'impulsion de l'entraîneur Darko Janackovic.

Promu en Challenger Pro League, l’Olympic Charleroi se battra pour son maintien dans le monde professionnel la saison prochaine, après avoir perdu plusieurs cadres.

Meilleur joueur de D1 ACFF, Simon Paulet a rejoint le RFC Liège, tandis que le meilleur buteur, Leandro Rousseau, est parti au Patro Eisden, et que Jesse Mputu a signé à Ninove.

Un attaquant serbe rejoint l'Olympic

Dans le sens des arrivées, les Dogues ont recruté plusieurs joueurs étrangers, principalement en provenance de première et deuxième division roumaine et tchèque. Formé au Standard, Rayan Berberi a également rejoint le club.

L’Olympic Charleroi ne s’arrête toutefois pas là et vient d’annoncer l’arrivée de Slobodan Stanojlovic, un attaquant serbe de 23 ans, qui évoluait en D1 serbe. Il a inscrit un but et délivré deux passes décisives en 20 matchs la saison dernière.

Un nouveau transfert "de l'Est" pour le ROC, sous l’impulsion de l’entraîneur Darko Janackovic, qui semble vouloir construire une équipe fidèle à ses racines pour viser le maintien en Challenger Pro League.