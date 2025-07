📷 Jérémy Doku s'offre un retour aux sources rare et précieux avant une saison cruciale

Né dans la banlieue anversoise de parents ghanéens, Jérémy Doku possède la double nationalité sur le plan civil, même s’il a naturellement choisi de représenter sportivement la Belgique.

Formé au Sporting d’Anderlecht, où il a fait ses débuts professionnels avant de rejoindre le Stade Rennais, puis Manchester City, l’ailier gauche mène une vie bien remplie, encore plus depuis qu’il a intégré l’équipe nationale en 2020.

Entre saisons à rallonge en club, préparations intensives et rassemblements internationaux, Jérémy Doku dispose de peu de temps libre, notamment pour retourner au Ghana et retrouver une partie de sa famille.

Mais cet été, la Coupe du monde des clubs disputée aux États-Unis a contraint les clubs à repousser la reprise des entraînements et à décaler les vacances des joueurs. Les joueurs de Manchester City sont donc en congé depuis leur élimination en huitièmes de finale face à Al-Hilal.

Un moment idéal pour Jérémy Doku, qui en a profité pour se rendre au Ghana pour la première fois depuis 17 ans. Le joueur de Manchester City, qui n’était plus retourné dans le pays depuis l’âge de six ans, y a été accueilli par une foule nombreuse et un important dispositif de sécurité.

Le Diable Rouge va pouvoir se ressourcer auprès de membres de sa famille qu’il n’avait plus vus depuis de longues années, un retour aux sources bienvenu sur le plan mental avant une nouvelle saison exigeante, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026.

Back to the roots after 17 years 🇬🇭



The land, the love, the legacy.



Grateful to share this special moment with my people, my family. Thank you for the warm welcome❤️🙏🏾✨ pic.twitter.com/Bs5LAVcHc5