Le départ des pommes pourries et le retour de l'ambition à Saint-Trond : "Certains devaient partir pour la cohésion"

STVV n'a pas toujours vécu une saison facile l'an dernier, que ce soit sur le terrain ou en coulisses. Mais aujourd'hui, ces difficultés semblent enfin derrière eux.

Saint-Trond se montre très actif sur le marché des transferts cet été. Huit joueurs sont arrivés, mais l’entraîneur Wouter Vrancken a également vu partir plusieurs éléments importants, comme Joël Fujita, qui a rejoint Sankt-Pauli contre 3,5 millions d'euros, mais aussi Olivier Dumont, Loïc Lapoussin, Didier Lamkel Zé et d'autres.

Cependant, selon lui, ce grand ménage était nécessaire. "Pour moi, oui. Comme je l’ai déjà dit, beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés, mais beaucoup sont aussi partis. Parmi ces départs, je pense que Joël Fujita, avec ses qualités, est le seul que nous aurions préféré garder. Je lui souhaite néanmoins bonne chance pour cette belle étape", déclare-t-il dans Het Belang van Limburg.

Un ménage nécessaire à Saint-Trond

"Pour le reste, il n’y avait pas vraiment de joueur pour lequel nous avions le sentiment de devoir absolument tout faire pour le retenir", poursuit-il. La saison dernière, certains joueurs créaient du chaos au sein du club.

"Certains profils devaient simplement partir pour rétablir la cohésion au sein du groupe", explique Vrancken. "Ne vous méprenez pas : nous avions aussi un bon groupe l’année dernière, mais certains joueurs se sont mis à l’écart à un moment donné."

"Cependant, le reste du groupe est resté soudé, et cela se ressent dans cette préparation. Tout est désormais connecté et fonctionne comme un tout", conclut-il de manière positive. Les Trudonnaires espèrent enfin vivre une saison plus tranquille, loin de la zone de relégation.