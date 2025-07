"Je n'ai pas besoin de revanche" : Kevin De Bruyne justifie son choix de Naples plutôt que l'Arabie Saoudite ou la MLS

Kevin De Bruyne a entamé sa préparation d'avant saison avec le Napoli. Il en a profité pour accorder une interview à Het Laatste Nieuws et VTM, dans laquelle il est revenu sur son choix de rejoindre l'Italie.

En fin de contrat à Manchester City, Kevin De Bruyne aurait pu signer aux États-Unis ou en Arabie Saoudite et s'offrir un contrat particulièrement juteux pour terminer sa carrière. Il a pourtant choisi le projet sportif en rejoignant le Napoli.

Championne d'Italie en titre, la formation italienne est ambitieuse et veut réaliser une grande campagne de Ligue des Champions. Le Diable Rouge va former une ligne offensive impressionnante, en compagnie de Romelu Lukaku et Noa Lang, qui vient aussi de rejoindre le club.

Naples, le parfait mélange entre sportif et aspect familial pour Kevin De Bruyne

De Bruyne veut rester au top, peut-être aussi pour prouver à City qu'ils avaient tort de ne pas l'avoir renouvelé. Il a livré, ce samedi, sa première interview à Het Laatste Nieuws et VTM, dans laquelle il est revenu sur son choix et cet aspect.

"Je n'ai pas besoin de revanche", a-t-il assuré. "J'ai choisi le projet qui me convient le mieux. La Serie A est un excellent championnat, avec beaucoup de belles équipes, et Naples joue la Ligue des Champions, ce qui était un facteur déterminant. Oui, j'aurais pu prendre une autre décision, mais je pense que c'était la bonne", a-t-il poursuivi, avant de confirmer qu'il avait appelé Dries Mertens et Romelu Lukaku avant de signer.

La course sans ballon ? Je n'avais plus fait ça depuis dix ans"

De Bruyne voulait penser au projet sportif, mais aussi à sa femme et ses quatre enfants. "Ils ne sont plus vraiment jeunes et commencent à se faire leur propre opinion. En tant qu'adulte, c'est à vous de décider, mais c'est important de prendre en compte leurs avis. Ce sera bien qu'ils apprennent l'italien. La maison que nous rénovons est juste à côté de leur école, ce sera parfait."

En ayant évolué en Angleterre depuis dix ans, et longtemps sous les ordres de Pep Guardiola, Kevin De Bruyne n'a pas beaucoup connu les courses sans ballon au cours de la dernière décennie. Un aspect pourtant très important pour Antonio Conte. "Je n'avais plus fait ça depuis dix ans, mais je me sens bien maintenant, c'est le plus important", a souri KDB, avant de demander un peu de temps pour développer des automatismes avant de le voir sous son meilleur visage.