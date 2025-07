La tuile pour Besnik Hasi : Anderlecht avait bien besoin d'Ilay Camara

Ilay Camara est donc blessé, et manquera le début de saison du RSC Anderlecht. Un coup dur qui va considérablement affaiblir le onze de Besnik Hasi.

Il y a décidément une malédiction qui plane au-dessus du RSC Anderlecht. Alors que les blessures ont complètement pourri la saison 2024-2025 des Mauves, voilà que la saison à venir commence sur une blessure, pour plusieurs semaines, d'une recrue importante : Ilay Camara.

Trois semaines d'absence : Camara manquera donc au moins le premier tour d'Anderlecht en Europe, et Besnik Hasi croisera les doigts pour que le souci musculaire du joueur (qu'il traînait déjà en fin de saison dernière au Standard, semblerait-il) ne se poursuive pas plus longtemps lors du mois d'août.

Car le profil de l'ex-Rouche était très important pour le projet de Hasi cette saison. S'il a uniquement évolué sur le flanc gauche la saison passée au Standard, Camara arrivait, à court terme, pour pallier l'absence de Killian Sardella (blessé) sur le côté droit. C'est à ce poste qu'il avait brillé avec le RSCA Futures.

Thomas Foket a été renvoyé dans le noyau B et ne rejouera plus, sauf surprise, pour le Sporting ; c'est donc Ali Maamar qui jouera à ce poste, et l'international U20 marocain n'a pas forcément montré son meilleur visage durant la préparation. C'est cependant à droite qu'est son meilleur poste, estime-t-il, et il aura l'occasion de le prouver.

Le schéma à 3 défenseurs déjà abandonné ?

Mais l'autre problème, c'est que la polyvalence d'Ilay Camara offre à Besnik Hasi différentes possibilités de schémas. Notamment un passage à trois défenseurs centraux, Camara arpentant alors le flanc gauche (comme au Standard) devant Moussa N'diaye placé à gauche d'une défense à 3 - le Sénégalais a été testé à ce poste à quelques reprises.

Côté droit, Thorgan Hazard aurait, entre autres, pu jouer ce rôle de piston - et Ali Maamar en est également capable. Mais l'option semble désormais assez peu probable, car à court terme, côté gauche, y tenter Tristan Degreef ou Nilson Angulo serait probablement plus risqué qu'Ilay Camara. La réponse, peut-être, pourrait déjà être donnée ce samedi lors de l'ultime match amical des Mauves contre Dender.