Le RFC Liège et Seraing face à des D1A en amical : les Sang & Marine s'inclinent, les Métallos ont presque tenu bon

Le RFC Liège et le RFC Seraing affrontaient chacun une équipe de D1A ce samedi matin en match amical. Les Sang & Marine n'ont pas réussi à rééditer leur belle performance de la veille, tandis que les Métallos ont tenu tête aux Louvanistes.

Parti en stage à la côte belge, le RFC Liège disputait son deuxième match amical en moins de 24 heures, après avoir partagé l’enjeu face à Zulte-Waregem vendredi (1-1). Les Sang & Marine affrontaient cette fois une autre formation de D1A : le Cercle de Bruges.

Après leur belle prestation de la veille, les joueurs de Gaëtan Englebert n’ont cette fois pas tenu le coup. Les Groen & Zwart se sont imposés 3-0 grâce à des buts d’Elhadji Koné, Ibrahima Diaby et Alama Bayo.

Il s’agit de la troisième défaite du Matricule 4 dans cette préparation, après celles contre Charleroi (2-1) et l’Union Rochefortoise (2-3). Le RFC Liège a en revanche battu Richelle (1-5) et Aywaille (0-3). Le Cercle, de son côté, affrontera encore le Beerschot ce samedi.

Seraing a tenu tête à Louvain

Dans le même temps, ou presque, une autre formation liégeoise était également sur le pont face à une équipe de Jupiler Pro League. Les joueurs du RFC Seraing disputaient eux aussi un match amical ce samedi matin, face à OHL.

Les Louvanistes de David Hubert, qui avaient entamé leur pré-saison par deux victoires fleuves (10-0 et 15-0) face à des équipes de provinciales, montent en puissance. Pourtant, ils ont concédé l’ouverture du score dès la 8e minute, sur un but de Matthieu Muland. OHL a toutefois réagi dix minutes plus tard pour égaliser et porter le score à 1-1 à la pause. Louvain a inscrit un deuxième but en seconde période pour s'imposer 2-1.