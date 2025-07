Trois Belges buteurs, deux autres font leurs débuts : les potentiels Diables veulent s'imposer avant la Coupe du monde

Plusieurs Belges se sont illustrés ce samedi en match amical. Loïs Openda, Arne Engels et Dion De Neve ont marqué, tandis que Sebastiaan Bornauw et Johan Bakayoko ont effectué leurs débuts avec leur nouveau club.

Plusieurs joueurs belges prometteurs qui n'ont pas encore fait partie de la sélection des Diables Rouges ou qui n'y sont plus repris depuis un certain temps ont fait le choix d’un transfert cet été afin d'améliorer leur situation en vue de la Coupe du monde.

C’est notamment le cas de Sébastiaan Bornauw, qui a quitté une équipe de Wolfsburg où il ne jouait plus, malgré son statut de capitaine en début de saison, pour rejoindre Leeds United, en Premier League, et y retrouver un certain Largie Ramazani.

Partis en Suède pour un stage de préparation, les Peacocks ont affronté Manchester United ce samedi lors d’une rencontre amicale. L’occasion pour l'ancien défenseur central d'Anderlecht de faire ses débuts, puisqu’il a disputé, comme Ramazani, toute la seconde période.

Bornauw fait ses débuts avec Leeds, premières minutes aussi pour Bakayoko à Leipzig

Score final : 0-0, mais belle première pour Bornauw, auteur de sept dégagements, une interception, un bloc défensif, et une précision de passe de 97 % (30/31). Il pourrait avoir son mot à dire dans le débat des défenseurs centraux chez les Diables en vue du Mondial américain.

En Allemagne, un autre Diable Rouge, absent de la sélection depuis quelque temps, a également fait ses débuts. Johan Bakayoko a participé à la victoire 0-3 de Leipzig face au ZFC Meuselwitz, club de D4 allemande. Une rencontre où Loïs Openda, qui a joué toute la seconde période aux côtés d'Arthur Vermeeren, a trouvé le chemin des filets pour porter le score à 0-2.

Plus tôt dans la journée, Arne Engels a inscrit un penalty dans la victoire 4-0 des Ecossais face à Newcastle, et Dion De Neve a inscrit le seul but de la rencontre pour Blackburn face à Everton, pour son deuxième match.