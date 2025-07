"Le temps est venu" : la grande annonce de Jérémy Doku, qui se lance... dans l'audiovisuel !

Comme beaucoup de joueurs des grands clubs européens, Jérémy Doku a disputé la Coupe du monde des clubs avec Manchester City, ce qui a retardé ses vacances et sa préparation pour la nouvelle saison.

Il en a profité pour se rendre au Ghana, son pays d’origine, pour la première fois en 17 ans. Né en Belgique de parents ghanéens, le Diable Rouge y a retrouvé une partie de sa famille… et fait une grande annonce sur ses réseaux sociaux.

"Le temps est venu. J'ai toujours voulu partager plus que du football. Le vrai moi. À partir du 30 juillet, je vais lancer ma série sur YouTube", a-t-il écrit, dans un post accompagné d'une vidéo où il appelle son frère Jefferson pour lui annoncer la nouvelle.

"Six épisodes exclusifs. Accès total dans ma vie. Foi, famille, football. Comme vous ne l'avez jamais vu avant. Je ne peux attendre de partager cette aventure avec vous."

Doku semble avoir filmé depuis la fin de la dernière saison de Premier League. Depuis, il a demandé sa compagne en mariage, disputé la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, et s’apprête à reprendre la préparation avec Manchester City.

The time has come.



I’ve always wanted to share more than just the football. To show the real me.

Starting July 30th, I’m launching my YouTube series.



6 exclusive episodes. Full access to my life.

Faith, family, football — like you’ve never seen before.

Can’t wait to share this… pic.twitter.com/UiK4wEXZq9