Enfin une victoire pour la RAAL, Malines fait douter l'Ajax : que retenir des matchs amicaux des équipes de D1A

Ce week-end marque les derniers matchs amicaux pour les clubs de la Jupiler Pro League. Plusieurs formations de D1A étaient en action ce samedi. Voici un aperçu des résultats.

Le Sporting d'Anderlecht a disputé deux rencontres : une victoire peu convaincante contre Dender (1-0) avec son équipe type, puis un large succès contre Maastricht (7-2), portée par un quadruplé de Luis Vazquez avec les remplaçants. Le Cercle de Bruges a également signé deux victoires, face au RFC Liège (3-0) et au Beerschot (2-0). Louvain s'est imposé contre Seraing (2-1).

Dans l'après-midi, La Gantoise s’est imposée à Feyenoord (1-2), un match marqué par la grave blessure de Thomas Beelen après une intervention de Hélio Varela. Malines a bien joué mais s’est incliné face à l’Ajax (3-2).

Enfin un succès pour la RAAL, Hairemans sort blessé

La RAAL, en difficulté durant sa préparation, a perdu contre Lokeren (1-2) avant de l’emporter face à l’UR Namur (1-0) avec un groupe rajeuni. Saint-Trond a battu Al Qadsiah à Venlo (1-0).

L’Antwerp, malgré la blessure de Geoffry Hairemans, s’est imposé contre Willem II (2-0) grâce à des buts de Kerk et Balikwisha. Genk a fait match nul contre le Rayo Vallecano (1-1), avec un penalty de Noah Adedeji en fin de match. Tolu Arokodare, en instance de départ, n’a pas joué.

Enfin, Westerlo a battu Samsunspor (3-1) et Zulte Waregem a tenu Norwich en échec (1-1). D’autres affiches sont au programme ce dimanche, dont une rencontre entre l’Antwerp et Eupen. La Supercoupe de Belgique entre l’Union et le Club de Bruges aura également lieu.